En Indre-et-Loire, les contribuables se pressent dans les centres des impôts, à quelques jours de la date limite

Indre-et-Loire, France

Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous n'avez plus le choix, il va falloir que vous fassiez votre déclaration d'impôts en ligne avant mardi prochain, le 28 mai. Une date limite qui presse déjà de nombreux contribuables dans les différents centres des impôts du département. Comme au Champ-Girault à Tours. Là-bas, on voit en moyenne 500 personnes par jour. Mais ça peut monter à 700, 750 voire 800 contribuables dans ces périodes de forte affluence. Ce sera d'ailleurs de plus en plus le cas au fur et à mesure que la deadline se rapprochera. Georges Pélisson, de la direction des services fiscaux d'Indre et Loire, s'attend à un pic de fréquentation pour la fin de cette semaine._"Ca va s'accélérer en fin de semaine_, car on arrive au bout, il y en a qui font ça au dernier moment. Les lendemains de week-end, on a du monde car les gens travaillent leur déclaration le week-end, ils se posent des questions et ils viennent nous voir après".

"Notre fonds de commerce habituel, ce sont les gens dont la situation de famille a changé" - Georges Pélisson, des services fiscaux d'Indre-et-Loire

"Les gens viennent nous voir en cas de mariage, divorce, veuvage, PACS... Après ils sauront faire mais c'est souvent la première fois, comment on fait pour cette année particulière, l'année du changement. Il y a aussi ceux pour qui il s'est passé quelque chose de différent des années précédentes. J'ai réalisé des travaux d'économie d'énergie, où est ce que je le mets ?"

Une déclaration obligatoire malgré le prélèvement à la source

Avec la mise en place du prélèvement à la source, l’année 2018 est considérée comme blanche. Pour autant, certains contribuables paieront tout de même des impôts sur cette période. La faute aux revenus exceptionnels, explique Georges Pélisson. "La plupart des contribuables ne payeront pas d'impôt sur le revenu, car ils sont déjà en train de le payer au titre de l'année 2019, c'est la fameuse année blanche du fait de la mise en place du prélèvement à la source. _Mais ceux qui ont touché un revenu exceptionnel, comme une prime de départ à la retraite, seront quand même imposés sur cette partie du revenu_. Ca doit être mis dans une case spécifique".

Jusqu'à la date limite fixée pour faire votre déclaration en ligne, mardi 28 mai, une trentaine de personnes sont mobilisés chaque jour au centre des impôts de Tours, que ce soit aux guichets ou pour répondre aux courriels. En temps normal, on ne compte que 4 ou 5 personnes aux guichets, voire 6 maximum. Les services fiscaux d'Indre-et-Loire pensaient que les tourangeaux seraient plus nombreux à se presser dans les centres des impôts cette année, en raison du prélèvement à la source. Mais selon eux, il n'en est rien. Ils évoquent le "flot habituel".

Ce mercredi est d'ailleurs une journée spéciale sur France Bleu Touraine. Des agents des impôts seront dans l'émission de Richard Mazoué de 9h à 10h. Ces mêmes agents répondront à toutes vos questions ensuite, de 10h à 12h, et de 16h à 19h, au 02 47 36 37 30.