En Indre-et-Loire, les gilets jaunes se donnent rendez-vous en deux endroits ce samedi

Indre-et-Loire, France

Quel visage aura la nouvelle mobilisation des gilets jaunes ? Réponse dans quelques heures. Les autorités redoutent une mobilisation plus forte que la semaine précédente et "plus radicale". Au niveau national, deux points de rassemblement sont prévus, à Paris et à Bourges.

En Indre-et-Loire, l'acte 9 du mouvement se fera en deux temps. Le premier dès 10h ce samedi matin, au rond point Renault à Loches. Ce rassemblement se veut d'ailleurs départemental, voire régional. Le deuxième temps, sera à suivre à partir de 14h place Jean Jaurès à Tours.

Jean-Paul habite Loches et lui va donc manifester dans sa ville ce samedi matin. Il devrait y être rejoint par des gilets jaunes de tout le département, mais aussi de Châteauroux, de Vierzon, de Blois ou encore de Châtellerault. "Depuis 8 semaines, entre 40 et 60 gilets jaunes lochois vont gonfler les rangs de Tours lors des manifestations. Aujourd'hui les organisateurs de Tours se déplacent sur Bourges, et comme entre Tours et Bourges, il y a Loches, ils ont décidé de venir gonfler les rangs de Loches et après ils iront sur Bourges". Jean-Paul est mobilisé depuis le début du mouvement. "Ma mère a 82 ans, alors certes elle ne paye plus les 30 euros de CSG mais comme le point de retraite est bloqué, elle a 50 euros de moins, au final à la fin du mois elle a 20 euros de moins ! C'est ça qui compte pour les gens, c'est de savoir combien ils vont toucher réellement".

Des gilets jaunes partent ce samedi matin de Chambray, direction Bourges

Les gilets jaunes rassemblés ce samedi matin à Loches devraient ensuite se rendre, soit à la manifestation de Tours, soit à l'une des manifestations nationales prévue à Bourges. D'ailleurs au moins une vingtaine de gilets jaunes doivent partir à 8h tous ensemble de Chambray, direction Bourges. A noter que pour la première fois depuis le début du mouvement, le syndicat SUD Solidaires appelle à manifester aussi à Tours ce samedi après-midi, "avec ou sans gilet" précise-t-il par communiqué, pour la justice sociale, fiscale et l'égalité des droits.