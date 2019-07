En Indre-et-Loire, les personnels hospitaliers sont une nouvelle fois appelés à manifester ce mardi 2 juillet

Indre-et-Loire, France

L'hôpital encore dans la rue ce mardi ! Les syndicats hospitaliers CGT, FO et SUD, ainsi que le collectif de soignants Inter Urgences, organisent une nouvelle manifestation à Paris, "dernière ligne droite" du mouvement national de grève entamé à la mi mars. Ce mardi, plus de 150 services d'urgence sont encore en grève dans toute la France. En fin de matinée, un rassemblement est donc prévu devant le ministère de l'économie et des finances, avant que les participants ne se rendent devant le ministère de la santé. Leur ministre Agnès Buzyn a bien annoncé le versement d'une prime de 100 euros net aux personnels non médicaux des urgences, mais pour le collectif Inter Urgences, ce n'est toujours pas satisfaisant, d'où cette nouvelle mobilisation.

Le sous-effectif, premier motif de grogne

En Indre-et-Loire, nos hôpitaux devraient eux aussi participer à cette journée. Et pas que les services d'urgence. Au CHRU de Tours par exemple, d'autres services sont en grève depuis plusieurs semaines, comme la néonatalogie. Car c'est tout l'hôpital qui est malade selon les syndicats, et les patients sont d'ailleurs les premiers à s'en rendre compte, comme Ophélie, rencontrée sur le parking des urgences de Trousseau à Chambray-lès-Tours. Elle a conduit son ami la veille à 14h. "On nous a annoncé à 17h30/18h qu'il allait passer un scanner et il l'a passé à 1h15 du matin ! Quand on voit qu'il faut attendre 6h pour un scanner, c'est quand même assez alarmant". Elle comprend donc parfaitement le ras-le-bol des personnels, tout comme Monique. Elle aussi vient de passer une très longue nuit aux urgences. _"Elles ont un rythme effréné, elles sont tout le temps occupées, tout le temps sollicitées_. Il y en a qui veulent un verre d'eau. Après il faut conduire le brancard, le ramener, il n'y a pas assez de personnels".

"Dès qu'il y a un arrêt de dernière minute, ça veut dire qu'il y a du sous-effectif dans l'équipe" - Anita Garnier, infirmière aux urgences du CHRU

Le sous-effectif, c'est le motif de grogne qui est repris dans tous les services en grève. "Ce que l'on appelle les équipes de suppléants, ce sont les personnels affectés pour remplacer des collègues en vacances ou en arrêt, eh bien ces équipes ont été réduites à peau de chagrin" explique Anita Garnier, infirmière aux urgences et membre du syndicat SUD. "Si bien que dès qu'il y a un arrêt de dernière minute, ça veut dire qu'il y a du sous-effectif dans l'équipe".

Un sous-effectif qui créerait de la tension, de l'agressivité même chez certains patients exaspérés de devoir attendre selon elle entre 6h et 8h en moyenne avant une prise en charge aux urgences. D'ailleurs, elle rappelle que ça ne devrait pas s'améliorer avec le Plan Hôpital 2026 et ses 350 suppressions de lits prévues d'ici 5 ans. Ce qui devrait bien sûr entraîner de nouvelles suppressions de postes. Du côté de l'hôpital, on parle plutôt de 250 suppressions de lits d'ici 2026.

CGT, FO et SUD appellent donc les personnels de l'hôpital de Tours à se rassembler à 15h ce mardi place Jean Jaurès à Tours. Les personnels vont faire signer une pétition aux passants. Un pique-nique est aussi prévu de 12h à 15h sur le site de l'hôpital de Chinon (là-bas les urgences sont en grève depuis le 12 mai). Par ailleurs des covoiturages sont organisés pour tous ceux qui voudraient rallier la manifestation parisienne.