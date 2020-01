En Isère, 10 % des enfants vivent dans une famille recomposée, 18% avec un seul parent

De nouvelles questions posées à l'occasion du recensement permet de mieux connaître les liens des différents occupants d'un foyer. En Isère, 72 % des enfants vivent dans une famille "traditionnelle", 18 % dans une famille monoparentale et 10 % dans une famille recomposée.

Isère, France

Une petite commune sur 5, ou 8 % de la population des villes sont concernés

La nouvelle campagne de recensement commence ce jeudi 16 janvier dans toute la France. Il concerne 1 commune sur 5 quand elles ont moins de 10000 habitants, et 8 % de la population des communes de plus de 10000 habitants.

En Isère, une centaine de communes sont concernées ainsi que les 15 villes qui comptent plus de 10 000 habitants.

De nouvelles questions permettent de mieux connaître la composition des familles

Depuis 2018, on trouve dans les questionnaires du recensement des questions plus précises sur les liens entre les différents occupants des foyers. Avant cela, n'étaient prises en compte que les relations avec "la personne de référence" du ménage. Désormais chaque occupant précise s'il est fils, beau-fils, neveu, cousin, père, oncle, etc.. du "chef" de famille.

Ces nouvelles données permettent à l'INSEE, l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, de publier de nouvelles statistiques sur la composition des foyers.

En Isère, 72 % des enfants vivent dans une famille "traditionnelle".

En Isère, l'INSEE révèle que 72.2 % des enfants vivent dans une famille "traditionnelle", c'est-à-dire qui ont les mêmes parents. Un chiffre presque identique à celui de la région Auvergne-Rhône-Alpes (71.9%) et supérieur à la moyenne nationale (68%).

18% des enfants isérois ne vivent qu'avec un seul de leurs parents

Autre chiffre révélé par cette nouvelle étude, en Isère, 18 % des enfants vivent dans une famille monoparentale, c'est-à-dire avec un seul de leurs parents (avec la mère dans 82 % des cas). Un chiffre, cette fois encore, à peu près égal à celui de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais inférieur à celui de l'ensemble du territoire français (21.2%)

10 % des enfants vivent dans une famille recomposée en Isère

C'est un chiffre stable depuis quelques années, le nombre de familles recomposées s'élève à environ 10 % en Isère, comme en Auvergne-Rhône-Alpes et en France. Des familles qui ont tendance à s'installer assez loin des villes, parce qu'elles recherchent des grandes maisons à des prix abordables.

On ne vit pas au même endroit selon la composition de sa famille

Plus les familles sont grandes, plus on vit à l'extérieur des villes. En revanche, les familles monoparentales se trouvent davantage dans les centre-villes car elles sont nombreuses à habiter dans un logement social.