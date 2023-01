En Isère, "2023 va amorcer une reprise" dans le secteur du cinéma

152 millions d’entrées dans les cinémas français en 2022, c’est le signe que ça repart après le COVID ?

Arnaud de Gardebosc, directeur général de la société de distribution MC4 - Pour moi ça reste quand même des chiffres faibles. En revanche il y a des signaux positifs, notamment vers la fin de l’année avec un film comme "Avatar" qui a drainé énormément de gens. Il y a des résultats qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps donc ça c'est rassurant. En revanche les chiffres bruts ne sont pas bons. Mais je pense que 2023 va amorcer une reprise par le volume de films à venir, et par le volume de films importants - et on voit que pour les films importants les gens sont là. Donc ça rassure.

Les chiffres ont vraiment baissé par rapport à 2019. Est-ce que ça a été une chute catastrophique aussi en Isère, dans la moyenne des 30% comme au niveau national ?

Globalement oui : c’est une moyenne de moins 30%. Avec une moyenne eut-être un peu plus forte pour les grosses salles généralistes. Dans les cinémas d'art et d'essais - je pense au Club (à Grenoble, ndlr) que je programme - au Club on n'est pas à 30%, on est plutôt dans les 10-15%, donc ça c’est plutôt bien. Mais je pense que les cinémas d'art et essai sur l’Isère s’en sont mieux sortis, parce qu’on sent que sur les cinémas d'art et d'essai le public est plus fidèle, ou il est revenu plus rapidement.

Justement dans les petites salles ou dans les communes moins importantes, est-ce que les cinémas ont souffert ? Est-ce que certains pourraient mettre la clé sous la porte, ou est-ce que globalement vous avez bien résisté grâce aux aides du gouvernement notamment ?

Les aides du gouvernement nous ont aidé à résister, ça c’est une évidence, en revanche pour 2023 c’est une autre histoire. C’est-à-dire que là, l’augmentation des charges (comme les fluides, l’électricité), pour certaines salles c’est énorme. Là j’ai encore eu (les gérants) d'une salle qui me disaient qu’elle avait 6 mois pour rendre compte à leur mairie du travail qu’ils vont faire, et de l’évolution des résultats, et si c’est pas bon ils devront peut être licencier.

Donc vous restez quand même optimiste dans la profession ; vous y croyez, vous allez tenir le choc ?

Ah oui moi personnellement j’y crois à fond ! Netflix ou Amazon peuvent faire toutes les plateformes qu'ils veulent, l’expérience collective d'être devant un écran de 15 mères ne sera jamais la même que dans votre salon, devant votre télé d’un mètre. Et en plus de ça, c’est vrai que les nouvelles technologies dans le cinéma - je pense à l'IMAX, je pense à la 4DX, je pense aux screen x, enfin toutes ces nouvelles technologies qui sont en plein essor... les gens ont envie de ça. Ils on aussi envie d’une vraie expérience. Donc peut-être qu'au-delà du fait qu'il va falloir se réinventer au niveau de l’animation, au niveau peut-être aussi de la programmation, il va falloir aussi "technologiquement" prendre le pas.