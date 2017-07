En Isère, il n'y a pas que la montagne qui attire les touristes

Si la montage et les villes comme Vienne ou Grenoble font venir dans le département la majorité des touristes, l'Isère des plaines et des vallées tire aussi son épingle du jeu.

Isère et tourisme, on pense forcément l'hiver aux stations de ski et l'été aux randos en montagne ou encore la découverte des villes comme Grenoble ou Vienne et son riche passé gallo-romain. Mais la campagne aussi séduit. Selon Isère Tourisme, la campagne représente 24% de la fréquentation estivale contre 48% pour la montagne et 28% pour l'urbain. Mais si on s'intéresse aux taux d'occupations des hébergements touristiques, la campagne fait mieux que la montagne avec 54% "de remplissage" pour les hôtels, 33% pour les campings et 56% pour les gîtes ruraux.

Beaucoup de vacanciers du nord de la France et du nord de l'Europe

L'Isère des plaines et de collines séduit aussi. En Nord-Isère, les offices de tourisme des Vals du Dauphiné, entre les Abrets et la Tour-du-Pin, expliquent que la fréquentation "est stable, voire avec une petite hausse en fonction des années ." Et ce qui attire les vacanciers, c'est la nature, le calme et l'offre variée de sorties. Il y a les châteaux comme celui de Virieu, du Passage, de Tournin, etc. Il y a également le zoo de Fitilieu, les balades en canoë et depuis cet été à vélo à assistance électrique. Histoire de parcourir cette campagne vallonnée sans trop d'effort. On peut aussi citer les coins pêche, les musées....

"A 50%, nos offices sont fréquentés par des locaux qui veulent des idées de sorties, des grand-parents qui ont les petits enfants en vacances ou des Lyonnais qui se mettent au vert" détaille Christiane Prat qui travaille dans un de ces offices. L'autre moitié est constituée principalement de vacanciers du Nord de la France et d'Europe du Nord : Pays-Bas, Allemagne, Belgique. Il s'agit surtout de familles avec jeunes enfants. Elle précise que les campagnes de communication, le gros travail effectué depuis plusieurs années pour avoir des hébergements de belle qualité attirent les touristes. Et le bouche-à-oreille fait le reste.

Au camping des Abrets, calme et nature sont recherchés

Le Nord-Isère, à priori, n'est pas LA destination vacances "mais une fois qu'ils sont là les vacanciers sont ravis" selon Martine Vallon du camping "Le coin tranquille" aux Abrets-en-Dauphiné. Encore faut-il qu'ils viennent et là Martine, dont les parents ont créé ce camping en 1972 avec à l'époque 18 emplacements, est formelle : "il faut aller les chercher. Nous, on fait 14 salons dans toute l'Europe." Sur place, les vacanciers disent apprécier le calme, la piscine, le restaurant, les animations du camping et aussi le fait d'avoir plein d'idées de sorties à moins d'une heure de route. Vous ne trouverez pas d'amateurs de vacances à la mer, du tourisme de masse. Aujourd'hui, le camping compte 192 emplacements. L'objectif n'est pas de l'agrandir selon Martine Vallon : "mais pour continuer à faire venir les clients, on s'adapte, on anticipe leurs envies. L'an prochain, on aura donc un 2e bassin, une piscine couverte."