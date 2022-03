En Isère, la grande collecte annuelle des Restos du Cœur se prépare

La collecte annuelle des Restos du Cœur commence ce vendredi 4 mars, et durera tout le week-end. En Isère, comme partout, on se prépare avec plus de 80 points de collecte qui seront dispersés au quatre coins du département. L'association manque par ailleurs de bénévoles, comme chaque année.

Comme chaque année, c'est un appel à la solidarité tristement habituel qui va se dérouler dans les prochains jours. La grande collecte des Restos du Cœur se tiendra les 4, 5 et 6 mars prochain dans toute la France. En Isère, ce sera également le cas, et les équipes se préparent. Cette fois, comme souvent, les bénévoles manquent à l'appel.

Un manque d'effectif pour mener à bien l'opération

Pour récolter les dons, il faut des bénévoles. Ces derniers ne sont pas assez nombreux. "On a toujours un petit peu de difficulté à combler les effectifs, déplore Bertrand Magnon-Pujo, le responsable départemental des restos du cœur en Isère. On a besoin sur l'Isère d'environ 600 bénévoles, et il nous manque 150 personnes. Mais comme chaque année, on s'adaptera." Même si la crise sanitaire liée au Covid-19 semble marquer le pas, les Restos du Cœur ont souffert des confinements. "La majorité des bénévoles des Restos sont des gens qui sont à la retraite, explique le chef de l'antenne iséroise. Si vous vous rappelez, les premières directives gouvernementales pendant cette pandémie, plus on était âgés, plus on était condamnés à disparaître ! Ce qui a eu pour conséquence que beaucoup de bénévoles se sont mis en retrait."

Des besoins encore importants

Malgré le sous-effectif, pas moins de 80 points de collecte seront dispersés dans tout le département, essentiellement à l'entrée des magasins alimentaires. "Il y a deux types de produits dont on a besoin. D'abord, les produits de base, les pâtes, le riz, la semoule, de l'huile, de la farine, décrit Bertrand Magnon-Pujo. On cible aussi les produits destinés aux bébés, puisqu'on accueille également beaucoup de familles avec des bébés. On demande surtout des petits pots et des couches. D'autant que le souci avec les couches, c'est que c'est effectivement un produit qui est très cher."

Informations pratiques

Pour rejoindre les Restos du Cœur en tant que bénévole, ou pour avoir plus d'informations, rendez-vous sur leur site internet, ou par téléphone au 04 76 70 44 68.