En Isère le chômage a reculé de 10,9% en 2022

Au quatrième trimestre 2022 le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A (sans activité) s'établissait en Isère à 46.570. En trois mois, ce nombre a baissé de 5% dans le département, soit un recul plus marqué qu'au niveau national (-3,6% an dernier trimestre 2022). Même tendance sur l'ensemble de l'année 2022 : le nombre de demandeurs d'emploi a diminué de 10,9% en Isère, contre 9,3% an niveau national.

