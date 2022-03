Isère : le covoiturage s'impose comme l'une des solutions face à la hausse du prix des carburants

Dans la plupart des stations iséroises, les prix du gazole et de l'essence ont dépassé la barre des deux euros par litre. En Isère, le covoiturage apparaît de plus en plus comme une solution face à des prix de l'énergie qui ne cessent de grimper.

Une station service proposant différents carburants, du E85, du super sans plomb 95 et 98 et du gazole. (Illustration)

Covoiturer plus pour payer moins. Avec la flambée des prix du carburant, le covoiturage semble être une alternative intéressante. En Isère, le sujet est étudié, autant par les usagers de la route que par les pouvoirs publics et les entreprises privées.

Partager le trajet pour partager les frais

Le covoiturage a, entre autres, l'avantage de diviser les frais du trajet. Le carburant est l'un des postes de dépense de plus en plus importants quand on veut se déplacer. Juliette l'a bien remarqué. Elle a 27 ans, et s'est inscrite sur une célèbre application de covoiturage tout récemment, à la fin du mois de février. "J'utilise ma voiture pour mes trajets domicile-travail et, en général, l'aller correspond environ à 50 kilomètres, donc ça fait 300 kilomètres par semaine", décrit-elle. Pour elle, le covoiturage est une manière de faire des économies. "J'ai une voiture essence et ça fait quand même 75 euros le plein de la Twingo !", explique Juliette.

Juliette, 27 ans, s'est lancée dans le covoiturage il y a deux semaines. © Radio France - Dimitri Morgado

Covoiturer avec la métropole

Depuis septembre 2020, le Syndicat Mixte des Mobilités de l'Aire Grenobloise (SMMAG) a lancé un service de covoiturage nommé "M covoit’ Lignes+". Il s'agit d'un réseau de lignes de covoiturage entre le Grésivaudan et Grenoble et entre le Voironnais et Grenoble. En réalité, c'est un peu comme un réseau de transports en commun, mais à la place des bus et des tramways, ce sont des voitures de particuliers. Dans les faits, le conducteur indique sur une application dédiée son trajet et les arrêts devant lesquels il passe. Le passager, de son côté, fait une demande de trajet via l’application proche d'un arrêt "M covoit' Lignes+". C'est comme cela que le lien se fait entre les deux. L'opération est gratuite pour le passager, et le conducteur est défrayé. Le SMAGG a ouvert ce mois-ci une quatorzième ligne, qui relie Saint-Martin-d'Hères à Saint-Martin-d'Uriage.

Ce modèle, le SMAGG y croit. "De manière générale, c'est un système qui fonctionne et qui est plein d'avenir, explique Sylvain Laval, le président du SMAGG. Il est encore au début de sa mise en œuvre parce que culturellement, il faut que les gens prennent l'habitude, parce que nous sortons d'une période Covid-19 qui n'a pas été simple et qui a fortement diminué le nombre de déplacements, mais les choses repartent." Ce système lui apparaît comme d'autant plus pertinent dans ce contexte où les prix de l'énergie flambent. "Les hausses de prix, que ce soit pour les carburants quels qu'ils soient et même demain pour l'énergie électrique, raconte Sylvain Laval. Le covoiturage aura un grand intérêt, celui de partager les coûts, de faire baisser tout cela pour les usagers. C'est aussi évidemment un intérêt de décongestion, c'est donc une manière aussi de diminuer la pollution."

Carte des lignes et arrêts proposés par le service "M covoit' Lignes+". - M covoit' Lignes+

L'entreprise "La roue verte" propose aussi des systèmes de covoiturages. Elle a rouvert une ligne entre Lans-en-Vercors et Seyssins. Elle était fermée depuis le début de la pandémie. "On est à peu près à 200 voyages/passagers par mois et à près de 1000 places proposées par les conducteurs depuis qu'on a rouvert", expose Manon Piroche, la chargée de communication de la start-up. Pour elle, le covoiturage a un bel avenir devant lui. "L'augmentation du prix du carburant atteint des sommets. Mais je crois qu'il y a aussi une vraie prise de conscience des gens à vouloir faire un effort pour l'écologie, souligne-t-elle. Et c'est vrai que le covoiturage répond à ces deux enjeux."

Une voie réservée au covoiturage

Pour favoriser le partage, la société d'autoroutes APRR a lancé en septembre 2020 la première voie dédiée au covoiturage sur autoroute en France. C'est une portion de huit kilomètres sur l'A48 entre le péage de Voreppe et la bifurcation A48/RN481. Elle est localisée sur la voie de gauche qui est activée lorsque le trafic se densifie et que la vitesse des automobilistes diminue significativement. Un losange blanc est alors affiché sur des panneaux lumineux. L'habituelle voie de gauche devient la voie réservée au covoiturage. L’objectif est de réduire le nombre de véhicules sur cette portion exclusivement réservée aux véhicules transportant deux personnes ou plus, mais aussi aux taxis et aux véhicules 100% électriques et hydrogènes.

La voie de gauche peut être réservée au covoiturage sur cette portion de l'A48. - APRR

Deux ans après son lancement, il est possible de dresser un premier bilan. "Mettre en place un nouveau système de ce type avec une voie qui change dynamiquement d'affectation, on a, à aucun moment, constaté d'incidents générés par l'existence de cette voie réservée, explique Nicolas Moronval, le chef du département transition écologique chez APRR. C'est un premier élément qui est extrêmement important. Le deuxième concerne l'attendu de se dire qu'à partir du moment où je covoiture et que j'ai l'occasion d'utiliser une voie réservée au covoiturage, il faut que j'y trouve un bénéfice. Quel type d'incitation y ont-ils trouvé ? C'était une augmentation de la stabilité du temps de parcours d'abord. Et évidemment, et c'est un effet psychologique très fort constaté, un différentiel de vitesse de l'ordre de 10 km/h entre les voies dites solistes et les voies réservées aux covoitureurs. C'est quelque chose que l'on a constaté aujourd'hui."