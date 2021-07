Cet été, le taux d'occupation des gîtes en Isère frôle les 100%

"C'est une excellente année. Du jamais vu en 20 ans", raconte Bruno Bernabe, le directeur des Gîtes de France en Isère. Avec la crise du Covid, le département fait le plein de vacanciers qui ne souhaitent pas forcément se mélanger à la foule.

Cette année encore, la crise sanitaire a bousculé les habitudes des français pendant les vacances d'été. Terminé les séjours à l'étranger, les familles privilégient les locations en France voire même dans le département. C'est le constat fait par les Gîtes de France en Isère dont le taux d'occupation est de 95% en moyenne cet été. "C'est rempli, au point où sur la semaine du 7 au 14 août, il n'y a qu'un seul hébergement de libre et il sera bientôt réservé", explique Bruno Bernabe, le directeur des Gîtes de France 38. Et ça touche l'ensemble du territoire comme le Nord-Isère, le Bas Grésivaudan ou autour de Saint-Marcellin. "D'habitude les touristes se jettent sur le Vercors. Ça ne veut pas dire que les autres zones ne sont pas intéressantes pour s'y promener et découvrir, mais n'ont pas de site touristique avec une forte identité. Et même ces territoires là qui, traditionnellement, sont ceux qui sont les plus compliqués à louer à la clientèle touristique se portent très, très bien", ajoute Bruno Bernabe.

Pour ce professionnel du tourisme, il n'y a pas de doute, c'est le contexte sanitaire qui change les habitudes des touristes. "On peut comprendre que les vacanciers ont _un sentiment de sécurité dans une petite maison_, dans un petit hameau du Plateau du Vercors par exemple mais pas dans une résidence touristique de 450 logements et 3500 personnes. Puis, depuis quelques mois, le discours des autorités est clair : 'on peut passer des séjours fort sympathiques, pas très loin de chez soi'. Et c'est vrai, on trouve le dépaysement à 25 km de Grenoble et les Grenoblois ne connaissent pas tout formidablement bien leur département"

La douche froide pour les gîtes "grande capacité"

En revanche, du côté des gîtes de groupe pouvant accueillir plus de 15 personnes, l'été est plutôt triste. "Comme l'année dernière, ils ont été vraiment très impactés. Parce qu'un séjour en groupe, ne se réserve pas au dernier moment, comme un séjour pour une famille. Parce qu'il y a encore cette crainte de se retrouver, à plus de 15 ou 20 personnes, même entre amis", regrette Bruno Bernabe, le directeur des Gîtes de France en Isère.

Une situation que vit justement Jean-Pierre. Il gère un gîte de 40 places à Villard-Saint-Christophe et le carnet de réservation est à moitié vide. "Je pense que la clientèle n'a pas encore pris l'habitude de voyager en groupe. Puis un tel rassemblement s'organise. Il faut prévoir des traiteurs, des animations, et dans le contexte actuel, c'est compliqué de prévoir", explique le propriétaire du gîte en Matheysine.