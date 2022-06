En Isère, les gîtes de France prévoient de faire le plein tout l'été

Des gîtes remplis en Isère tout l'été, au point de ne pas trouver de logement entre la mi-juillet et la fin août. Le président des Gîtes de France dans notre département Bruno Bernabé, s'attend de nouveau à faire le plein, comme l'été dernier. Et surtout grâce aux locaux : des Isérois qui partent de plus en plus en vacances près de chez eux, à la campagne ou en moyenne montagne.

France Bleu Isère : On entendait il y a quelques semaines sur France Bleu les représentants des campings qui se félicitaient d'une saison record. Est-ce que c'est le cas aussi pour vous?

Bruno Bernabé : Cette prochaine saison estivale s'annonce tout à fait bien. Après, la saison record, c'était plutôt l'été dernier, c'est difficile de faire plus que 100 %. Les gîtes en Isère étaient quasiment remplis du 14 juillet à la fin août. Ça devrait être à peu près équivalent cette année.

Les Français ont envie d'évasion, de nature aussi. Les gîtes sont plutôt en phase avec l'époque, c'est ce que vous diriez ?

Oui, tout à fait. Ils sont en phase avec l'époque en terme d'évasion, en terme de proximité finalement. Et on s'aperçoit que l'évasion n'est pas forcément à l'autre bout de la terre, elle peut être aussi tout près de chez soi. On a la chance d'être dans un département qui est très varié et du coup, on a des clients qui viennent passer des petits séjours à la montagne ou en pleine campagne. Il y a le côté hébergement, cocooning, qui permet de se dépayser, et puis évidemment l'environnement naturel autour.

Qui sont vos clients ? Justement, vous parliez des Isérois qui viennent en vacances chez vous. Est-ce que les étrangers sont de retour également après la pandémie ?

Les étrangers, ça semble encore un peu timide. J'ai le sentiment qu'on va revenir en 2023 à un rythme normal, mais sur 2022, la part de la clientèle étrangère, si elle atteint les 15 % de la clientèle de cet été, ça sera le maximum. Il semble que les Allemands soient un petit peu de retour, on a la clientèle du Bénélux, qui est traditionnellement la première clientèle étrangère de notre département, qui commence à revenir, mais c'est tout doux pour le moment.

Et quel est le bilan justement de ces deux dernières années marquées par la crise sanitaire ? Vous avez perdu des hébergeurs ?

Oui, il y a des gens qui ont souhaité arrêter plus tôt que prévu finalement à cause du stress de la crise sanitaire. Des gens se sont dit "on préfère arrêter, on pensait continuer encore quelques années mais c'est trop compliqué". Heureusement, c'est minoritaire. Et du côté des clients, ça s'est très bien passé dans un contexte, on vient de le dire, où la clientèle étrangère a été peu présente, mais la clientèle française est restée en France, la fréquentation a été très bonne, donc ça suscite aussi des vocations.

Et du coup, quelles sont vos perspectives pour les mois et les années à venir? Je crois que vous avez un projet de recrutement notamment. Et d'ailleurs, comment se passe le recrutement pour vous ? On sait que dans certains secteurs, c'est compliqué.

Oui, c'est assez compliqué, pour des raisons qui sont aussi économiques. La crise a fait que la vie à la campagne a pris une toute nouvelle dimension. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à s'éloigner des centres bourgs pour vivre à l'année. C'est intéressant parce que ça permet à la campagne et à la moyenne montagne de se développer, mais aussi c'est un frein pour le développement de l'offre touristique. Le bâti devient habitat principal et ne peut pas être reconverti en habitat touristique. Donc, il faut que l'on soit vigilant et qu'on soit pédagogue avec les habitants, sur le fait de se constituer un revenu complémentaire avec une offre touristique.

Parce que l'offre de gîtes et de chambres d'hôtes en Isère est suffisante ou est-ce que vous appelez aussi d'autres personnes à vous rejoindre, d'autres hébergeurs potentiels ?

Non, on ne peut pas dire qu'elle est suffisante. Alors elle est suffisante évidemment en novembre ou en mars, sur les périodes creuse. Mais sur les périodes charnière de la saison, à savoir l'été ou l'hiver, il y a des moments où l'on ne trouve pas. Il n'y a pas suffisamment d'offres ou c'est complet. Par exemple sur l'été qui vient, les gîtes de grande capacité, c'est-à-dire au delà de huit personnes, c'est déjà quasiment impossible d'en trouver à partir du 10 juillet jusqu'à fin août.