Isère : en pays berjallien et turripinois, les plats cuisinés ont désormais aussi leurs distributeurs

En terrasse et avec des tables de 6 personnes max à compter du 19 mai avec un couvre-feu qui passera à 21h. Puis réouverture en intérieur le 9 juin et un couvre-feu qui passera alors à 23h. Voilà les annonces faites par le Président de la République dans le cadre du déconfinement progressif pour les restaurants. En raison de l'épidémie de coronavirus, les restaurants ont du fermer à nouveau fin octobre. Ils n'ont pas pu rouvrir et beaucoup se sont réinventés.

Il y a la livraison à la maison ou encore la vente à emporter. A Bourgoin-Jallieu, le restaurant le Bacchus s'y est mis aussi. Mais la famille qui le tient a aussi mis ses plats dans des distributeurs en fonction, 24h sur 24, 7 jours sur 7, installés sur certains parkings. "Le frigo de Coco", car la chef c'est Coralie Suquet. L'aventure a démarré il y a six mois.

Maintenir le lien avec la clientèle du resto et se faire connaître d'autres personnes

"Ca été pour nous un moyen de maintenir un lien avec notre clientèle du restaurant", explique Solène Sallemand, l'une des associés. Un moyen aussi de faire connaître la cuisine de la cheffe à de nouvelles personnes : " il y a une gamme de clientèles beaucoup plus large qu'on touche grâce à cette façon-là de consommer. En terme de catégories socio-professionnelles, je pense aussi qu'on touche une clientèle plus large."

Et ça marche car aujourd'hui, il y a déjà six frigos installés pour le grand public : Bourgoin-Jallieu, Ruy, La Tour-du-Pin, Les Abrets-en-Dauphiné et Charancieu. A chaque fois sur des zones faciles d'accès, visibles et où il n'y a pas ou très peu d'offres alimentaires. Ainsi Sandrine, employée d'un magasin zone de la Maladière à Bourgoin-Jallieu, achète quasiment tous les jours quand elle au travail. Pas de resto et elle s'est vite lassée des sandwichs de la boulangerie. "Vaut mieux manger chaud et varié (...) Financièrement, c'est un peu plus cher qu'un sandwich, mais c'est très bon". En fonction des produits, ça va de 4,40 à 13,90 euros. En moyenne, chaque jour et par frigo, ce sont quelque 30 plats qui sont vendus.

D'autres distributeurs du genre devraient voir le jour

La cheffe garde l'esprit de ce qu'elle propose au restaurant : du frais, de saison et au maximum du local. On trouve ainsi des produits du Fumoir français basé à Bourgoin-Jallieu ou la Maison Tisserand de La Verpillière. "Conservation garantie, rotation des stocks vérifiés chaque jour, date limite de consommation extrêmement courte car nous n'avons pas de conservateur dans nos plats donc ça nécessite une veille journalière. Evidemment de manière assez naturelle, on ne peut pas s'éloigner à 50 ou 100 km", précise Solène Sallemand quand on évoque la suite. De nouvelles installations sont en réflexion, sans doute du côté de la vaste zone logistique de Saint-Quentin-Fallavier.

Même au moment de la réouverture des restaurants, la famille Sallemand et la cheffe Coralie Suquet continueront cette aventure. En cuisine, l'équipe s'est même agrandie avec le recrutement tout récent de deux personnes pour mener de front les deux entreprises.