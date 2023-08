En juillet, 9 000 visiteurs de plus que l'an passé dans les musées de la Métropole de Rouen

Juillet pluvieux, musées heureux ! 9 000 visiteurs en plus dans les onze musée de la Métropole Rouen Normandie pour ce mois de juillet, par rapport à l'an dernier à la même période.

Ce n'est pas la seule raison, mais l'envie de se mettre à l'abri de la pluie et du vent a influencé certains touristes. Nathalie et Nafion, habitants à Mayotte, étaient en vacances en Normandie. Ce n'était pas prévu, mais ils se sont arrêtés au musée des Beaux-Arts de Rouen. "C'est vrai que le temps y est pour beaucoup, reconnait Nathalie. On voulait faire une halte dans un beau village ou se balader en extérieur, et quand on après a vu qu'il ne faisait pas beau..."

De la fraîcheur...et des nouvelles expos

Ils étaient surpris du monde qui faisaient la queue. Elle nuance : "C'est peut être aussi lié à l'exposition sur les Normands."

"Certes, la pluie peut jouer un rôle, mais c'est très compliqué de l'analyser, complète Frédéric Bigo, responsable du service développement des publics des onze musées de la Métropole de Rouen. Globalement, on a plein d'autres facteurs. On a plus d'expositions à l'intérêt de la population locale, et aussi d'une population touristique qui vient en Normandie." Le fait qu'il fasse moins chaud qu'ailleurs en France compte aussi, selon lui.

Dans le détail, il y a eu 16% de visiteurs en plus en juillet au musée des Beaux-Arts par rapport à l'an passé. Ca monte à 35% de public en plus au musée du Secq des Tournelles de Rouen.