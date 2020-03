En Limousin, vents mauvais pour les agences de voyage face au coronavirus Covid 19

Thierry Debourg, le gérant de Debourg Voyages à Limoges reçoit de plus en plus d'offres promotionnelles de tours opérateurs ces derniers jours

Les effets du coronavirus Covid 19 sont de plus en plus significatifs sur l'économie mondiale. Mais certains secteurs d’activité souffrent plus que d'autres. Notamment celui des voyagistes. En France, la filière demande à être reçue en urgence par le gouvernement. Car la situation est très tendue, notamment en Limousin. A l'agence Rêve Voyage de Brive-Malemort, les séjours déjà programmés en dehors des zones à risque (Chine, Corée du Sud, nord de l'Italie) sont assurés. Sauf pour un groupe dont le séjour dans le sud de l’Italie est en suspens et sera peut-être annulé, avec des frais à la clé.

Pour notre activité, c'est terrible

C'est notamment pour cela que de nombreux voyageurs hésitent en ce moment à réserver avec effet immédiat sur le nombre d'inscriptions selon Isabelle Bernard, responsable de Rêve Voyage à Brive :"On est sur une période où les gens s'inscrivent. Janvier, février, mars, c'est une grosse période de prise de commandes. Et là, c'est un coup de frein. Même si les chiffres varient d'une année sur l'autre, on peut tabler sur une baisse de 30%."

Chez Debourg Voyages à Limoges, c'est encore pire. Moins 80% sur le chiffre d'affaire ces dernières semaines selon le patron Thierry Debourg :"C'est une situation que nous n'avons jamais connu. C'est une baisse de fréquentation énorme. Pour notre activité, c'est terrible. Même mon agence peut-être impactée. Même si Bercy va faire des efforts notamment sur les charges. Si cela dure un mois, ça va. Deux mois, ce sera dur. Mais si cela devait compromettre toutes les réservations printemps-été, je pense qu'il y aura malheureusement des fermetures."

Certains tours opérateurs commencent à casser les prix

Une situation forcément inquiétante y compris pour les compagnies aériennes ou encore les tours opérateurs. D'ailleurs, ces derniers jours, certains d’entre eux lancent auprès des agences de voyage, des promotions inédites pour un début mars selon Thierry Debourg :"Ces derniers jours, nous recevons de nombreux messages. Par exemple, une compagnie connue de croisières propose maintenant 50% sur le 2e passager. Et surtout l'annulation gratuite si l'annulation est faite avant le 1er mai. C'est très nouveau et cela prouve que le nombre de réservations par jour dans les tour opérateurs est en chute libre."

Si ceux qui n'ont pas peur de voyager malgré le coronavirus Covid 19 pourront sûrement dépenser moins, attention aux offres d'annulation gratuite qui vont se multiplier pour les voyages dont les départs vont se faire à court terme. Si elle ne prend pas en compte les cas d'épidémie, l'annulation aura beau être gratuite, elle ne servira à rien. Aux clients d'être particulièrement attentifs aux conditions précises de ces options d'annulation de voyage.