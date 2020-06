En liquidation judiciaire, l'entreprise de BTP Tognetty fermera définitivement le 30 juin

Tognetty, c'est bel est bien fini. L'entreprise de BTP d'Aubenas, placée en liquidation judiciaire le 14 avril dernier, cessera son activité le 30 juin, mardi prochain. Les 49 salariés l'ont appris ce jeudi lors d'un comité économique et social avec l'administrateur judiciaire. Cela veut dire aussi qu'ils seront licenciés à partir du 7 juillet.

"Un soulagement" pour le représentant du personnel

"Ça peut paraître étrange, mais c'est un vrai soulagement", confie Xavier Marty Désarrois, représentant des salariés chez Tognetty et plaquiste dans l'entreprise depuis plus de 12 ans. "Le tribunal de commerce avait ordonné la poursuite de l'activité jusqu'au 14 juillet, mais il fallait que ça s'arrête. C'est très compliqué psychologiquement de venir travailler tous les jours pour la quinzaine de salariés qui avait repris. On nous demandait de bosser sur des chantiers qu'on allait jamais terminer."

Désormais, ils vont pouvoir avancer, se concentrer sur l'après, faire le point sur leurs carrières et chercher un autre emploi. "Il faut qu'on fasse le deuil", poursuit Xavier Marty Désarrois. "C'est dommage qu'une entreprise aussi emblématique disparaisse, mais nous on a besoin de souffler."

L'entreprise était en difficulté depuis plusieurs années

Selon le représentant des salariés, ce ne serait ni le confinement ni le Covid-19 qui serait à l'origine de la faillite de l'entreprise. "On le savait... depuis plusieurs années les résultats sont mauvais, mais dernièrement le carnet de commande était plein, on avait du boulot pour les 16 mois à venir." Aujourd'hui, il veut des réponses du patron de Tognetty, savoir pourquoi il a laissé la situation se dégrader sans écouter ses salariés. "On avait proposé de se mettre autour d'une table, pour analyser quel chantier n'était pas rentable, pour voir s'il y avait un problème avec les salariés ou avec le chiffrage... Lui nous disait : 'Je note', et ça a été comme ça pendant des années."

"Si j'ai déposé le bilan, vous vous doutez bien que l'entreprise n'était pas en bonne forme", confirme le dirigeant de Tognetty, tout en ajoutant que les problèmes de trésorerie de la société ne dataient pas d'hier.