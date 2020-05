En Loire-Atlantique, la préfecture propose une ouverture des commerces certains dimanches cet été

La préfecture de Loire-Atlantique a démarré une consultation des syndicats et propose d'ouvrir les commerces certains dimanches cet été afin de limiter les effets de la crise économique provoquée par le confinement et le Covid-19 dans le département.

"Les situations et les attentes sont très différentes selon la nature d'activité et les secteurs géographiques", précisent les autorités. Temps de travail, dates et horaires d'ouverture, respect des salariés, les problématiques sont nombreuses et la question sensible.

Nous sommes favorables si c'est très encadré, pour éviter que des entreprises ferment - Pascal Priou, secrétaire départemental de l'UNSA 44

"Nous pensons qu'il faut tenter quelque chose avec le volontariat des salariés. Ceux qui sont contre ne devront pas être pénalisés. Nous sommes favorables si c'est très encadré, pour éviter que des entreprises ferment", déclare Pascal Priou, secrétaire départemental de l'UNSA 44, également chargé de piloter la proposition commune des syndicats. Mais la CGT ne le voit pas de cet œil. "Aujourd'hui c'est encore les mêmes qui vont payer la note : les salariés du commerce et les salariés à bas salaires. C'est le monde d'avant mais en pire", répond Fabien Laidain, le référent commerce et services à la CGT 44.

De son côté la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direcct) de Loire Atlantique affirme qu'aucune décision ne sera prise avant au moins une dizaine de jours.