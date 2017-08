En Lorraine, le BTP cherche des apprentis

En Lorraine, les entreprises du Bâtiment Travaux Publics (BTP) peinent à trouver des apprentis. En Lorraine, la Fédération régionale du BTP estime qu'il y a entre 250 et 500 offres non pourvues.

Les entreprises du BTP ont de plus en plus de mal à séduire les jeunes apprentis. En Meurthe-et-Moselle, 180 offres n'ont toujours pas trouvé preneur à la fin du mois d'août. Dans les Vosges, ce sont environ 60 offres qui ne sont toujours pas pourvues. Les inscriptions sont ouvertes depuis plusieurs mois, mais les postulants sont pour le moment peu nombreux.

Le BTP souffre d'une mauvaise image

Daniel Cerutti, président de la fédération du BTP en Meurthe-et-Moselle

Depuis une dizaine d'année, le nombre d'apprentis dans le secteur du Bâtiment et des travaux publics est en chute libre. Il y a dix ans, le Centre de formation d'apprentis du BTP de Pont-à-Mousson accueillait plus de 1 100 jeunes. En 2016, il n'étaient plus que 750. Pour les professionnels du secteurs, cette baisse peut s'expliquer de plusieurs manières, mais tous l'affirment : les métiers proposés ne sont pas assez valorisé.

Les apprentis ont jusqu'à fin novembre pour s'inscrire dans un CFA. Les offres sont consultables directement sur les sites internet des centres de formations de Meurthe-et-Moselle et des Vosges.