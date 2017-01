En Lorraine, les soldes d'hiver commencent en avance, mais ne font pas forcément le bonheur des commerçants

Les soldes d'hiver ont commencé lundi 2 janvier dans les quatre départements lorrains, neuf jours avant le reste de la France. La Lorraine prend de l'avance, afin de coller au calendrier du Luxembourg voisin, mais c'est trop tôt, soupirent de nombreux commerçants.

Une fois les courses de Noël passées, place aux soldes privés, puis aux soldes tout court. Dans les quatre départements lorrains, on ne se repose pas sur les présentoirs : les commerçants ont entamé ce lundi les soldes d'hiver, alors que leurs collègues du reste de la France débuteront le 11 janvier. C'est la même chose tous les ans : l'objectif est de ne pas se faire distancer par le Luxembourg voisin où les promotions viennent de commencer.

Les soldes arrivent trop tôt" - Sébastien Duchowicz, président des Vitrines de Nancy

"On cumule opération sur opération", regrette une vendeuse dans un magasin de vêtements nancéien. Sébastien Duchowicz, président des Vitrines de Nancy, approuve : "Les soldes arrivent trop tôt. Il nous reste beaucoup de stock, l'hiver arrive seulement maintenant et on est obligé de solder notre marchandise, alors que l'on pourrait encore faire du chiffre d'affaires". Le problème se pose également pour les soldes d'été. Sébastien Duchowicz est favorable à une refonte des dates de soldes. Cette période, "il faudrait la décaler sur fin janvier, début février, une période beaucoup plus calme, pour pouvoir réellement liquider tous nos stocks".

De leur côté, certains consommateurs ne savent plus où donner de la tête. Avec ces promotions presque en permanence, "on a l'impression de faire une bonne affaire", confie cette cliente, "mais on n'en est pas sûr..." Emballés ou méfiants, les Lorrains ont jusqu'au 12 février pour faire les soldes. Ce sera le 21 février dans le reste du pays.