VIDÉO - En Lozère, le moulin de la Borie ne vendra pas sa farine plus chère

Il va bientôt falloir payer plus cher son paquet de farine. C’est la conséquence de la guerre en Ukraine, car la Russie fournit 30 % de la consommation mondiale. Mais en Lozère, certains producteurs vont pouvoir conserver leur tarif. C’est le cas de Thierry Coulon, meunier depuis 2017 sur le plateau du Causse au moulin de la Borie. Un vieil édifice relancé par la commune d’Hures-la-Parade, après 200 ans d’abandon.

Un retour à l’ancienne

À l’intérieur du moulin, il faut gravir un petit escalier étroit pour rejoindre Thierry Coulon, en train de verser du blé dans un grand récipient. "Du blé bio cultivé exclusivement sur le territoire", précise-t-il. L'artisan serre manuellement l'écrou du broyeur. La farine est moulue puis atterrit dans un grand sac. Thierry Coulon en fait rouler un peu entre ses doigts. Il vérifie sa couleur et sa consistance et resserre le broyeur plus ou moins fort en fonction du résultat.

Contrairement aux farines industrielles, celle du moulin de la Borie est peu raffinée. "Le raffinage sert à la rendre plus blanche et plus fine, mais ce n’est pas bon pour la santé", explique Thierry Coulon. Car la farine perd ses valeurs nutritives. Elle est aussi plus difficile à digérer.

Un prix élevé…

Thierry Coulon vend son kilo de farine deux à trois fois plus cher qu’une farine d’entrée de gamme. "On peut même en trouver à moins de 50 centimes le kilo”, se désole l’artisan. "Car dans ce cas, le meunier ne gagne pas sa vie. L'agriculteur n'est pas payé à sa juste valeur. Et le client a du blé de moins bonne qualité. Finalement, personne ne s’y retrouve."

… Mais qui reste fixe

Le prix du blé, fixé avec les agriculteurs locaux, est déjà supérieur à celui pratiqué sur le marché. Il n’a donc pas été revu à la hausse. Un kilo de farine de méjeanette (la marque du moulin) se vend environ 2 euros le kilo. 2,80 euros pour la farine bio. Chaque mois, Thierry Coulon produit 10 tonnes de farine de méjeanette. Il la vend ensuite dans des épiceries bio et dans des sociétés coopératives. "Jamais en grande surface", confie le meunier qui refuse de voir ses produits à côté de farines moins éthiques.

"Elle est exceptionnelle"

Les clients peuvent également acheter de la farine directement au moulin. Marie, de passage en Lozère, la trouve "exceptionnelle". Son mari, Michel, s’en sert pour faire du pain. "Quand je n’en ai plus, mes invités me disent que ce n'est pas la même chose”, explique-t-il. "La terre du Causse donne un parfum particulier au blé. Toutes ces choses-là font vraiment la différence”, conclut le couple.

Une reconversion réussie

Avant de rejoindre le moulin de la Borie, Thierry Coulon était directeur de production dans l’industrie céréalière. Il ne regrette pas sa reconversion. Travailler directement avec des agriculteurs et des boulangers locaux, a été pour lui une révélation. Un retour à l'authentique qui a donné du sens à son travail. À 59 ans, Thierry Coulon pense maintenant à la retraite. Après lui, son employé reprendra le flambeau. La relève est assurée.