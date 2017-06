Une toute petite baisse du chômage en mai en Mayenne, des secteurs peinent à recruter

C'est un paradoxe sur le front de l'emploi. Selon l'INSEE, 220.000 postes seront créés en France en 2017. Mais certains secteurs ont du mal à trouver du personnel, comme en Mayenne.

Au mois de mai, au niveau national, le chômage a augmenté de 0,6%. Le premier chiffre du quinquennat Macron n'est pas très bon. En Mayenne, toujours sur un mois, la courbe est à la baisse. Une toute petite baisse de 0,3%. Mais, sur 3 mois, ça augmente de 1,5%. Il y a, chez nous, 10.610 personnes sans aucune activité.

Ce rebond, on peut le voir dans l'agence d'interim Randstad de Laval. Depuis début 2017, il y a plus d'offre que l'an passé : +15%. Il était temps pour Stéphanie Saudrais, la directrice : "on a eu des fortes baisses, des années difficiles. C'est vraiment reparti là ! Comment l'expliquer ? Le CICE, les abattements de charge patronales ou encore la prime à l'embauche ont bien fonctionné". Du coup beaucoup de secteur en profitent et veulent embaucher : maintenance, transports, ou encore services. Tout ça avec plus de CDD et CDI à la clé, en hausse de 25% pour attirer les chômeurs formés. "On a un vrai problème pour trouver des gens qualifiés. Avant, les entreprises nous appelaient pour proposer des postes en interim. Maintenant le fait de mettre les annonces en CDD ou CDI, c'est plus attractif pour des personnes qualifiées donc les gens se positionnent plus facilement sur ces contrats", détaille-t-elle. Et il y a de quoi faire, chaque semaine dans l'agence des dizaines d'offres ne trouvent pas preneur.

"Faire travailler les week-ends, c'est de plus en plus compliqué"

Plus que la qualification, parfois l'envie n'est pas là au grand dam de certains employeurs, notamment dans le secteur de l'aide à domicile. Notamment à Laval où Rodolphe Rousset est le directeur de l'APEF Services, 26 salariés. Mais problème, des dizaines de postes sont à pourvoir chaque année. La faute à un métier contraignant selon lui. "On a des gens qui candidatent, mais ils ne sont pas disponibles au moment où on a des besoins. Les horaires proposés pour des gardes d'enfants ne vont pas, car les personnes doivent garder leur propre enfant ! On demande aussi à travailler les week-ends donc c'est compliqué... Et puis le pas est important pour ceux qui restent dans le temps partiel car avec nos CDI, ils perdent des avantages comme les aides sociales ou à l'emploi. Donc certains renoncent", conclut-il.