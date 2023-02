En manifestant un samedi contre la réforme des retraites, les syndicats lorrains espèrent attirer les familles

Quatrième journée de mobilisation contre la réforme des retraites à l'appel de l'intersyndicale ce samedi 11 février. Après un recul de la mobilisation partout dans le pays ce mardi, les syndicats espèrent pouvoir toucher plus de monde alors que le projet de loi du gouvernement est examiné à l'Assemblée nationale en ce moment. Le départ est prévu à Nancy à 10 heures de la place de la République, à 14 heures à Longwy. Ce sera également à Epinal, à 14 heures, depuis la place Foch.

Une mobilisation un samedi, cela peut permettre à ceux qui n'ont plus les moyens financiers de faire grève de se mobiliser pour Franck Pattin, secrétaire général du syndicat Force ouvrière dans les Vosges : "il est évident que cumuler des pertes de salaires régulièrement, c'est pénalisant et cette option du samedi est une réponse à cette perte de salaire et une ouverte vers une assiette plus large des citoyens qu'on doit mobiliser, c'est-à-dire les familles".

Ne pas braquer l'opinion

Toucher le grand public sans braquer l'opinion, c'est le difficile équilibre à maintenir pour les syndicats comme l'explique Jérôme Demangel, secrétaire général de la CFDT en Meurthe-et-Moselle : "il faut les amener à se positionner aussi parce qu'ils sont aussi touchés que les organisations syndicales [...] On souhaite que ce soit une manifestation festive, sans débordement, comme on a depuis le début. On ne vas pas bloquer la totalité de la ville de Nancy car les commerçants ont été suffisamment impactés". C'est pour cette raison que le choix du samedi matin a été fait, pour ne pas perturber l'activité commerciale de l'après-midi.

Reste à connaître l'ampleur de la participation pour ce samedi de manifestation intersyndicale qui tombe le premier jour des vacances scolaires.