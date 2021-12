En manque d'intérimaires, Easydis emploie 65 Roumains dans la Loire

La logistique ne fait pas exception. Comme la restauration ou le service à la personne, ce secteur a du mal à recruter, au point de devoir faire appel à des intérimaires étrangers. Easydis, la filiale de Casino, emploie 60 ressortissants roumains sur son site de Saint-Bonnet-les-Oules et 5 sur celui de Verpilleux ce mois de décembre, dans la Loire, selon Force Ouvrière.

40% d'intérimaires chez Easydis

Une situation qui n'est pas nouvelle : déjà cet été, des employés originaires de Roumanie travaillaient dans cette entreprise qui s'occupe d'acheminer les produits entre les différentes enseignes Casino, car Easydis peine à recruter. Le diagnostic est simple pour Richard Ramos, le délégué syndical central de Force Ouvrière. D'abord, ces postes en intérim sont peu attractifs du fait de leur précarité à long terme. "On a des intérimaires, mais on n'a pas su les recruter pour garder une flexibilité. Quand on garde trois quatre ans des gens en intérim c'est qu'ils font l'affaire, donc il y a de quoi titulariser et fidéliser les salariés." Le syndicaliste estime de 40% des 2.500 employés d'Easydis sont en intérim, soit mille personnes, et toutes ne sont pas roumaines, loin de là.

Une hausse des salaires en vue?

La seconde raison, ce sont les salaires, "le nerf de la guerre" poursuit Richard Ramos. "On avait des grilles salariales où un préparateur de commande était payé 10 à 12% au-dessus du SMIC." Mais ces grilles n'ont pas suivi la revalorisation du salaire minimum en France, "maintenant ils se retrouvent au SMIC" s'indigne le délégué syndical. Alors que ces employés font les 3-8 et qu'ils ont un weekend coupé en deux, avec le dimanche d'un côté et un jour en semaine de l'autre.

Pas étonnant pour Richard Ramos que ces conditions de travail n'attirent pas les candidatures françaises, quand on sait que le salaire minimum brut roumain est à 466€ par mois. Il assure qu'une hausse de salaire doit être négociée cette semaine du 13 décembre.

Contacté, Casino n'a pas répondu à nos questions.