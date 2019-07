En Maurienne, les élus s'inquiètent de l'impact de la suspension du trafic ferroviaire

Modane, France

Difficile début d'été pour les habitants de la Maurienne et les professionnels du tourisme : la coulée de boue de mardi soir va nécessiter plusieurs semaines de travaux pour déblayer mille m3 de roche, terre et autres gravats. SNCF Réseau annonce qu'elle ne pourra pas donner un calendrier de remise en service précis avant la mi-juillet. Pour l'heure, le trafic des trains entre Saint-Jean-de-Maurienne et Modane est totalement interrompu jusqu'à la fin juillet au minimum. Mais la mauvaise nouvelle annoncée jeudi matin, c'est que les TGV s'arrêteront désormais à Chambéry sans aller jusqu'à Saint-Jean-de-Maurienne comme les Trains Express Régionaux (TER). Émilie Bonnivard, députée LR de la Savoie, sur la vallée de la Maurienne, et conseillère régionale monte au créneau pour défendre l'économie de la vallée : " ce que nous souhaitons pour la population touristique, c'est que le TGV ne s'arrête pas à Chambéry mais vienne bien jusqu'à Saint-Jean-de-Maurienne. C'est essentiel. Nous subissons comme territoire de montagne un préjudice. La grande entreprise qu'est SNCF doit s'adapter aussi à ce préjudice en permettant à un territoire de ne pas être rayé de la carte pendant tout un mois en matière de TGV".

Quant à l'activité fret de la ligne France-Italie via l'Autoroute Ferroviaire Alpine (l'AFA) entre Aiton et Orbassano, elle est suspendue. L'entreprise Viia qui gère le terminal et l'AFA est dans l'attente des décisions des transporteurs clients mais les élus craignent le report de la circulation de marchandises sur la route.

Ce nouvel épisode de fermeture de la ligne ferroviaire met en avant sa fragilité face aux risques de glissement de terrain. Émilie Bonnivard le rappelle dans un communiqué pour souligner que "les travaux dits de modernisation de la ligne historique ne répondront pas à la nécessité de sécurité et performance de l'itinéraire indispensable pour permettre, comme dans les autres pays de l'arc alpin, une reconquête du fret ferroviaire". La députée de Savoie appelle le gouvernement à investir les 700 millions d'euros prévus pour moderniser la ligne historique Dijon-Chambéry-Modane sur les accès français du tunnel de base du futur TGV Lyon-Turin. Mais cette volonté d'accélérer les travaux de la future ligne à grande vitesse ne peut que susciter les questions des élus locaux sur l'avenir de la ligne historique.