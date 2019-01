En Mayenne, 120 retraités interpellent Emmanuel Macron : "monsieur le Président, rendez-nous notre pouvoir d'achat"

Laval, France

120 retraités, à l'appel de plusieurs organisations syndicales et associations, se sont, une nouvelle fois, mobilisés ce jeudi 31 janvier pour dénoncer les "attaques" du gouvernement contre leur pouvoir d’achat et réclamer l’annulation de la hausse de la CSG pour l’ensemble des retraités, ainsi qu’une revalorisation des pensions.

"C'est injuste, c'est intolérable, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, les retraités sont devenus la variable d'ajustement du budget de l'Etat" témoigne une manifestante.

Un ancien fonctionnaire regrette, lui, que les différentes contestations sociales du moment, en France, ne s'agrègent pas en un seul mouvement : "ça fait 35 ans que je défends les droits des salariés, 35 ans que je défends le pouvoir d'achat, 35 ans que je me bats pour la sécurité sociale. Si les gens s'étaient bougés le cul quand on les avait appelés ! Je ne remets pas en cause les gilets jaunes. Moi, je suis, en quelque sorte, un gilet jaune depuis 35 ans".