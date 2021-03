Evron : la commune se renouvelle pour devenir une "Petite ville de demain"

C'est officiel : quinze communes de la Mayenne vont bénéficier du plan de l'Etat "Petites villes de demain". Le conseil départemental a signé, ce mardi 23 mars, une convention avec la Banque des territoires pour leur permettre de dynamiser leurs centres-villes, pour une enveloppe de 540 000 euros sur trois ans.

"On n'attire pas les gens d'aujourd'hui avec les villes d'hier"

Parmi ces petites villes, Evron, qui compte un peu plus de 7 000 habitants. "Grâce à ce dispositif, on va pouvoir rénover la commune pour la rendre plus attrayante", explique Joël Balandraud, le maire d'Evron. "On a beaucoup de métiers qui manquent de main-d'oeuvre, donc il faut attirer des jeunes pour combler ce manque. Beaucoup de gens ne se posent pas la question de venir dans nos petites villes, parce qu'à 20 ans on a plus souvent envie d'aller travailler à Paris, à Rennes ou à Nantes. Mais on a plein d'opportunités chez nous, et il faut les mettre en valeur."

Pour cela, Joël Balandraud a fait un constat : il faut repenser la ville quasiment de fond en comble. "On n'attire pas les gens d'aujourd'hui avec les bâtiments ou avec les villes d'hier", reconnaît le maire. "Les grosses urbanités, ce sont des villes qui se sont révolutionnées. Par exemple, les services alimentaires ont changé. A Paris, on ne mange plus aujourd'hui comme on mangeait il y a vingt ans. Aujourd'hui, à Evron, il y a les mêmes restaurants qu'il y a vingt ans."

Rénovation du quartier de la gare

La ville d'Evron va notamment utiliser cette aide pour rénover le secteur de la gare, où une friche industrielle empêche le quartier d'attirer des habitants. _"_On a la chance d'avoir une gare qui permet aux gens qui travaillent au Mans ou à Laval de venir habiter à Evron. Donc il faut absolument rénover le quartier pour le rendre plus dynamique et donner aux gens l'envie d'y habiter !"

Pour Joël Balandraud, le dispositif "Petites villes de demain" ne sera pas uniquement bénéfique pour sa commune, mais pour tout le territoire de la Mayenne. "Le département entier souffre d'un déficit d'attractivité. Mais si on développe certaines de nos petites communes, c'est tous les autres villages autour qui vont aussi devenir attractifs", explique le maire. La rénovation du quartier de la gare d'Evron a déjà commencé. Mais Joël Balandraud veut également rénover le centre-bourg pour redynamiser ses commerces et en attirer de nouveaux. Le projet devrait se mettre en route dès le mois de juin.