En Mayenne, 30% des stations-service manquent de gasoil et 40% d'essence, selon la préfecture

La situation s'améliore dans les stations-service en Mayenne, qui viennent d'être réapprovisionnées en carburant, selon la préfecture de la Mayenne : 195 camions citernes sont sortis du dépôt de Vern-sur-Seiche, en Ille-et-Vilaine, ce mardi 28 mars pour alimenter notre département. D'après les derniers chiffres de la préfecture de la Mayenne, 30% des stations-services manquent de gasoil et 40% sont en rupture d'essence. Le Sud-Mayenne est la zone du département la plus touchée par ce manque de carburant, lié au mouvement de contestation contre la réforme des retraites.

Pas de "vent de panique" à avoir, selon la préfecture de la Mayenne

Il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour les 90 stations-service du département, selon le directeur de cabinet du préfet de la Mayenne. "Il n'y a pas de raisons, à ce stade, de connaître un vent de panique qui serait motivé par la crainte de rupture de la production et de la distribution de carburant. Aujourd'hui, on est revenu à une situation qui est comparable à celle du Maine-et-Loire et de la Loire-Atlantique", précise Éric Biergeon.