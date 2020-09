En Mayenne, appel à la grève à Hutchinson, filiale du groupe Total, pour dénoncer un plan de licenciements

Les salariés du groupe Hutchinson, filiale de Total, se mobilisent contre des suppressions d'emplois. Plusieurs centaines partout en France, 6 sur le site "Le Joint Français" à Château-Gontier-sur-Mayenne sur un effectif total de 520 salariés.

Spécialisée dans l'étanchéité des carrosseries et le caoutchouc, cette entreprise travaille avec les secteurs de l'automobile et de l'aéronautique. Mais le groupe se dit en difficulté et veut supprimer entre 800 et 1 000 postes en France sur la base de départs volontaires.

"Total supprime profite de la crise épidémique pour licencier et démanteler les usines" affirment les syndicats. Jean Lezot est délégué CGT à Château-Gontier-sur-Mayenne : "on espère que le marché va reprendre rapidement. Le site mayennais n'est pas le plus touché, on a des commandes, ça se passe plutôt bien. On a un espoir de redémarrage, les gens vont continuer à acheter des voitures, la vie continue".

Des salariés mayennais participeront à une manifestation à Segré dans le Maine-et-Loire où Hutchinson est également présent.