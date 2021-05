En Mayenne, bars et restaurants élargissent leurs terrasses pour la réouverture

Après six mois de fermeture, les bars et restaurants de la Mayenne se préparent pour rouvrir après plusieurs mois de fermeture administrative. La jauge de 50% pour les terrasses pousse les professionnels à s'agrandir, en accord avec les municipalités.

Le 19 mai 2021, c'est une date attendue par les gérants de bars et restaurants en Mayenne. Le gouvernement a annoncé qu'ils pourraient lever le rideau qu'à partir de ce moment, tout en respectant une jauge de 50% de clients présents sur la terrasse. Un handicap qui pousse les professionnels à faire une demande, auprès des mairies, pour un élargissement de leurs terrasses. Une demande acceptée par beaucoup de maires mayennais. L'occasion pour eux de repartir du bon pied après 6 mois de fermeture.

"Agrandir notre terrasse, c'est pouvoir redémarrer sereinement", explique Ingrid, gérante du bar La Carotte, basé à Mayenne. "La crainte que l'on a, c'est que tout le monde va vouloir sortir et que notre rôle, c'est d'accueillir un maximum de personnes et pour cela, il faut plus de tables", précise la patronne du bar situé à quelques centaines de mètres de la Mayenne. "Il sera impossible pour nous de rattraper le manque de ces 6 derniers mois, mais l'idéal serait d'être dans le vert à la reprise", espère-t-elle.

Les élus s'activent pour soutenir la réouverture

Que ce soit à Laval, Mayenne, Evron ou encore Villaines-la-Juhel, les municipalités ont réagi favorablement à la demande des gérants de bars et restaurants afin de les aider dans la reprise de l'activité tant attendue. Pour le moment aucun arrêté préfectoral n'a été pris pour autoriser l'élargissement des terrasses. "C'est important que les bars et restaurants sachent que nous sommes avec eux", évoque le maire d'Evron, Joël Balandraud.

Ce dernier a fait le choix que les établissements de la commune peuvent agrandir la terrasse "dans la mesure du possible", sans contrainte et surtout sans frais supplémentaires. "Ils ont un plan à mettre en place, des comptes à tenir, des employés à conserver, donc on ne doit pas se restreindre à les aider dans la réouverture", précise l'élu d'Evron. Dès le mercredi 9 juin, les salles intérieures des cafés, bars et restaurants rouvriront, avec la règle des 6 personnes maximum par table.