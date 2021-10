En Mayenne, certains Gilets jaunes souhaiteraient relancer le mouvement

Hausses des prix de l'alimentation, de l'énergie et surtout des carburants : le pouvoir d'achat de millions de Français est à nouveau au plus bas, trois ans après le début de la crise des Gilets jaunes. Le mouvement n'a pas repris en Mayenne, mais plusieurs anciens aimeraient relancer la machine.

Le pouvoir d'achat baisse en France : un citoyen sur deux est à découvert au moins une fois par mois, selon une étude publiée hier dans Le Parisien. Une donnée qui illustre la situation précaire de millions de Français. En septembre, l'inflation (c'est-à-dire la hausse générale des prix) a atteint son niveau record depuis 2018 : le coût de l'alimentation augmente et les prix du diesel et de l'essence atteignent des sommets depuis le début de l'année. Des conditions qui rappellent celles qui ont provoqué la naissance du mouvement des Gilets jaunes, il y a trois ans.

à lire aussi A la station-service de Saint-Berthevin, les clients se réjouissent de la baisse des prix sans avoir le choix

Et pour cause : quelques centaines de Gilets jaunes se sont réunis en France, le weekend dernier. Aucun en Mayenne, même si plusieurs anciens participants du mouvement souhaiteraient retourner manifester. C'est le cas d'Anthony Pandroz, 25 ans, ouvrier alimentaire et participant de la première heure sur le rond-point du Châtelier de Saint-Berthevin.

à lire aussi Gilets jaunes : trois ans plus tard la grogne est intacte dans les Alpes-Maritimes

J'y serais allé samedi s'il y avait un rassemblement en Mayenne, mais il n'y en avait pas. Parce qu'il faut que l'Etat nous entende, ils n'ont rien fait en 2018. Mes amis sont prêts. On a vu que ça avait commencé dans les grandes villes, mais c'est plus compliqué en Mayenne. En 2018, on était plus de 3000 sur Laval, je crois, mais après le 18 novembre on était redescendu à une centaine.

On envisage la reprise à Craon

Pour l'instant, Anthony n'a aucune nouvelle des organisateurs lavallois d'il y a trois ans. Aucun rassemblement n'est prévu en Mayenne dans les semaines à venir. Malgré tout, plusieurs Gilets jaunes de Craon discutent déjà d'un retour, comme Emmanuel, 40 ans, sans emploi.

J'y pense très fortement. Pas plus tard que dimanche, j'ai discuté avec des amis qui faisaient partie du mouvement l'année dernière pour ré-impulser la dynamique. Le risque, c'est qu'avec les prochaines élections présidentielles on ait à nouveau une récupération politique du mouvement. Les Gilets jaunes, c'est un mouvement de la société civile.

Emmanuel espère malgré tout que le phénomène des Gilets jaunes va reprendre et que les plus précaires vont retourner sur les ronds-points, comme au début du mouvement, pour gagner à nouveau en visibilité.