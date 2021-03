En Mayenne, des boîtes à chaussures pour redonner le sourire aux étudiants

Être étudiant, c'est généralement vivre les plus belles années de sa vie. Mais à cause de la crise sanitaire, nos enfants ont du mal à joindre les deux bouts pour manger, et étudier convenablement. Dans le Sud-Mayenne, une mère de famille lance donc depuis lundi l'opération "Boîtes à Sourires". Tout le monde est invité à déposer dans ces boîtes, des tablettes de chocolat, des produits d'hygiène et même un petit mot de réconfort.

Il y a aujourd'hui quatre points de collectes : dans les mairies de Chemazé et Ballots, ainsi qu'au presbytère de Craon et au magasin C-Com de Château-Gontier. Les boîtes à chaussures seront ensuite distribuées aux étudiants début avril par La Croix-Rouge. D'ailleurs il est aussi possible de déposer vos boîtes au 27 rue Henri Guéret (le mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h).

"On a tous des boîtes à chaussures qui traînent à la maison et que ne servent à rien. On peut prendre un 34, un 22, ou un 45" sourit Lydie Bouvier-Aussage. "Normalement entre 17 et 25 c'est la période où tout est possible, mais en ce moment à cause de la crise sanitaire, rien est possible" poursuit la mère de famille.

La Croix-Rouge participe à l'opération en collectant ces boîtes. Les étudiants pourront les trouver dans l'épicerie solidaire par exemple, installée sur le campus de Laval depuis le 3 février. "Ils choisissent les produits pour leur semaine et donc là ce sera la petite surprise supplémentaire. Un cadeau de Noël après l'heure" explique Bernard Logeais le président de la Croix-Rouge en Mayenne.