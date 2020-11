En Mayenne : des chaussettes de sport fabriquées avec des vieux filets de pèche

Des chaussettes de sport fabriquées avec du plastique et des vieux filets de pèche récupérés en Méditerranée, c'est la belle idée de Pente Douce, une petite entreprise mayennaise, créée par trois copains, grâce à un financement participatif.

Ils étaient trois copains. Ils travaillaient tous, pour un grand magasin de sport lavallois. Mais, ils avaient envie de créer leur entreprise. Ils ont alors constaté que les chaussettes techniques, pour la course à pied ou le vélo, n'étaient pas nombreuses sur le marché et pas très originales. En 2019, ils se lancent. Grâce à un financement participatif, ils créent leur entreprise : Pente Douce et commencent à fabriquer des chaussettes, avec l'aide d'une usine partenaire, dans le Limousin. en quelques mois, c'est une vingtaine de magasins en France, dont 5 en Mayenne, qui proposent leurs chaussettes techniques.

Les chaussettes vertes de Pente Douce - .

Des chaussettes à base de vieux filets de pèche

Il y a quelques semaines, les trois co-fondateurs de Pente Douce, ont connaissance d'un bateau italien qui sillonne la Méditerranée pour récupérer du plastique et des vieux filets de pèche, pour en faire des tee-shirts. Ils entrent en contact et font affaire. L'italien leur envoie des bobines de fil. L'usine du Limousin commence à fabriquer les premières chaussettes "vertes".

Une vente participative sur Internet

Pour le moment, les pré-ventes se font sur le site Ulule au prix de 18 euros la paire, pour les 75 premières. Ensuite, le prix sera de 20 euros la paire de chaussette technique. Un geste pour la planète et une manière de soutenir une jeune entreprise.