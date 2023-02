En Mayenne, des étudiants en BTS visitent une usine tout en parlant en anglais

Comment faire progresser les élèves en anglais ? Un enseignant a peut-être trouvé la solution. Olivier Blanchard est professeur d'anglais au lycée Rochefeuille de Mayenne et depuis 15 ans maintenant, il organise chaque année des visites d'entreprise pour ses étudiants en BTS ACSE, analyse conduite et stratégie d'entreprises agricoles, pour qu'ils puissent s'aguerrir en langue et poser des questions. Ce jeudi, cinq étudiants de 2ᵉ année de BTS se sont donc rendu dans l'entreprise Somca à Ambrières-les-Vallées, dans le Nord-Mayenne, entreprise spécialisée dans la fabrique de moules notamment pour les pièces automobiles, pour visiter les locaux, mais seulement en anglais.

ⓘ Publicité

Beaucoup de participation de la part des élèves

Félix, l'un des salariés, fait la visite aux cinq étudiants. Tous font le tour du propriétaire avec des explications anglophones. "We can start", on peut commencer, lance-t-il après les présentations. Le petit groupe enchaîne les différentes pièces et certains élèves n'hésitent pas à poser des questions. "These pieces never broke, the ruby ? (sic)", tente Kyrian, "sometimes", des fois répond Félix. D'autres questions fleurissent et les cinq étudiants n'hésitent pas à poser des questions. On passe ensuite à la machine de Dominique, qui n'est pas très fan de l'anglais. "Je ne connais pas la langue, je ne la maîtrise pas donc je ne vais pas trop m'aventurer", explique l'employé. Les plans sont en français, mais tous comprennent à peu près l'anglais.

Tous les étudiants sont attentifs aux explications de Félix. © Radio France - Alexandre Frémont

On vient ensuite voir Nicolas, un autre salarié qui n'est pas copain non plus avec la langue. Olivier Blanchard, le prof d'anglais, lui demande combien de temps il a mis pour percer une pièce, "ça va être compliqué pour moi", sourit l'ouvrier, "combien de temps ça t'a pris ?", lui demande Félix en français, "huit heures", enchaîne Nicolas. Il prend ça plutôt bien et rigole en partant avec sa pièce.

Les étudiants croisent ensuite le directeur de l'entreprise, Jean-Michel Sablé, et lui aussi a droit à son discours en anglais. "Déjà, c'est important de connaître quelques mots techniques, mais même à titre personnel, les jeunes vont être appelés à parler anglais d'un endroit à l'autre, c'est important qu'ils puissent échanger donc oui pour moi, c'est important d'avoir une notion plus approfondie de la langue", détaille le responsable.

Tout le monde s'est plutôt bien débrouillé

Finalement, au bout de deux heures de visite, tous les jeunes ont à peu près tout compris de la visite, "Moi j'ai trouvé ça bien", détaille Guillaume, "j'aime bien aussi tout ce qui est mécanique et l'usinage du coup ça m'a plus beaucoup, on ne comprend pas tout, mais on s'imagine quand même dans les grandes lignes comment ça marche". De leur côté, Perrine et Wendy avouent que ce n'est pas toujours facile de se lancer, "on ne comprend pas tout d'un coup, il faut du temps mais en voyant les machines fonctionner ça aide".

Olivier Blanchard, le professeur à l'origine de la visite, trouve qu'ils se sont bien débrouillés. "Dès qu'ils sentent qu'ils ont atteint l'objectif, on sent sur leur visage un sourire qui apparaît et la confiance de pouvoir continuer", ajoute-t-il. La suite maintenant est de reparler de cette visite dans un examen à l'oral dans les prochaines semaines et surtout de mettre ça de côté pour la suite de leur parcours.

L'entreprise Sumca exporte à 90 % sa production, ce qui montre que c'est important de parler anglais pour les futurs salariés.