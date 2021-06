En Mayenne, des jeunes chômeurs participent au premier Rallye de l'Intérim

Des jeunes Mayennais au chômage frappent à la porte des agences d'intérim. De nombreux secteurs d'activité ont besoin de main d'œuvre en ce moment dans notre département. Pôle Emploi et la Mission Locale ont organisé cette semaine à Laval le premier Rallye de l'Intérim.

Une vingtaine de demandeurs d'emploi, âgés de 18 à 25 ans, sont allés passer des entretiens d'embauche, sans CV. Tout s'est en fait joué sur la motivation, la présentation, l'argumentation : "Normalement je devrais trouver facilement alors qu'il y a quelques mois c'était vraiment galère. Là, en ce moment, c'est une question de motivation. Et sans CV, il y a moins de stress, il n'y a pas de justification à donner sur telle ou telle période blanche, c'est plus facile pour se vendre du coup. J'aimerais bien trouver du travail, pas de travail, pas de logement, pas de voiture, j'aimerais prendre mon indépendance. Et moi pour payer une formation et à terme créer une entreprise", témoignent deux jeunes.

Cette originale opération de recherche d'emploi devrait être renouvelée l'an prochain et même étendue à d'autres villes, comme Mayenne et Château-Gontier.