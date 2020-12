En Mayenne, des salariés d'EDF en grève, ils dénoncent le démantèlement annoncé de l'entreprise

Un nouvel appel à la grève des agents des industries électriques et gazières ce jeudi partout en France. Ils protestent contre le projet Hercule qui prévoit de scinder EDF en trois entités : une entreprise publique (EDF bleu) pour les centrales nucléaires, une autre (vert) cotée en Bourse pour la distribution d'électricité et les énergies renouvelables et une troisième (azur) qui coifferait les barrages hydroélectriques, dont les concessions seraient remises en concurrence sous la pression de Bruxelles.

Les salariés redoutent une privatisation du groupe et la fin des tarifs réglementés : "cela a déjà commencé il y a 15 ans quand le gouvernement promettait aux usagers que l'ouverture du capital d'EDF allait faire baisser les facture, le résultat 15 ans après les factures d'électricité ont augmenté de 48% et celles du gaz de 80%" explique la CGT-53 dans un communiqué.

"C'est un projet néfaste pour les usagers de l'électricité, il aura pour seul but de casser le service public de l'énergie au profit de quelques actionnaires" fait remarquer la CGT-53 qui, avec d'autres syndicats (FO, CFDT, CFE-CGC), a manifesté ce jeudi midi sur le site Enedis de Mayenne. 80% de la trentaine d'employés ont suivi ici les consignes nationales de grève selon le syndicat.

Ce mouvement de protestation ne provoque aucune coupure de courant malgré une baisse de la production d'électricité.