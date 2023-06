En Mayenne, des salariés de Gruau débrayent pour demander une hausse des salaires et des congés menstruels

Une trentaine de salariés de l'entreprise Gruau a débrayé une heure ce mercredi en fin de matinée devant l'usine de fabrications de pièces automobiles à Saint Berthevin, près de Laval. Ils demandent une hausse de salaires, accusant le groupe de faire du profil sans redistribuer et un jour de congé menstruel par mois pour les femmes de l'entreprise.

Une meilleure redistribution des profits

Lors des négociations annuelles, le ton est monté entre syndicats et direction. La CGT a quitté la table des négociations.

"Nous demandons une augmentation générale de 6 %, une augmentation de la valeur du point d'un euro, c'est-à-dire que dans la convention est pour le moment à 5,10 et nous la demandons à 1 euro", détaille Alain Jubin, délégué syndical CGT et ouvrier depuis 30 ans chez Gruau. "Cela permettra aux personnes ayant de l'ancienneté et à égale compétence (des intérimaires, ndlr), d'être payé plus cher grâce à l'ancienneté", continue le syndicaliste.

Alain Jubin ajoute que l'entreprise tourne grâce au travail des ouvriers, "donc on demande à ce que la valeur ajoutée créée par nous-mêmes soit partagée et ne remonte pas seulement à la société financière qui chapeaute le groupe". Ces revendications ont donc poussé la CGT à rompre le dialogue lors des négociations annuelles obligatoires en mai et juin, et à appeler à faire grève.

Rien sur les congés menstruels

En réponse, le directeur général du groupe Gruau, Xavier Aumonier, indique que l'entreprise a tout de suite aidé ses salariés à surmonter l'inflation. "La réponse de l'entreprise a été très forte en février", argumente le DG, "on a eu une revalorisation de 4,5 % des salaires, il va y avoir une enveloppe de 3 % supplémentaires qui va être redistribué, 2 % au mois de juin et 1 % au mois de juillet". Il avance également que le 13ᵉ mois va être distribué de manière différente pour verser un peu plus maintenant aux salariés. Concernant la négociation sur les congés menstruels, Xavier Aumonier, répond que cette revendication "ne faisait pas l'objet de discussions avec les élus qui étaient présents" durant des négociations.

Des propositions qui ne conviennent pas aux salariés, ils seront une nouvelle fois en débrayage ce jeudi matin à 11 h devant l'usine Gruau à Saint-Berthevin.