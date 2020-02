En Mayenne, Emmaüs s'agrandit de 35 nouveaux logements

La communauté Emmaüs de Villiers-Charlemagne s'agrandit de 35 nouveaux logements tout équipés, pour la cinquantaine de compagnons. Un projet de 2 millions d'euros, auto-financé pour moitié par Emmaüs et par plusieurs subventions, pour l'autre moitié. Les bâtiments sont tous chauffés par géothermie.

Villiers-Charlemagne, France

C'était la fête, ce vendredi, à la Chevalerie de Villiers-Charlemagne, où s'est implantée depuis 30 ans, la communauté Emmaüs. Les 35 nouveaux logements du site, étaient inaugurés, en présence, d'élus, de financeurs et des compagnons eux-mêmes. Des bâtiments aménagés dans un esprit écologique et durable, avec un chauffage par géothermie ( des puits ont été creusés pour récupérer la chaleur de la terre). Le projet aura coûté 2 millions d'euros, 500 000 euros par prêt, 500 000 euros sur les fonds propres de la communauté, le reste grâce à des subventions, entre autres, de la région et du département.

Valentin, 23 ans, fait visiter son studio tout neuf © Radio France - Sylvie Charbonnier

Valentin fait visiter son studio tout neuf

Valentin a 23 ans. Après avoir été apprenti en boulangerie, il a été séduit par les valeurs de partage d'Emmaüs. Il est maintenant compagnon à Villiers-Charlemagne. Depuis quelques jours, il s'est installé dans l'un des nouveaux studios de la communauté, ravi d'avoir désormais, un endroit à lui seul, qu'il a pu décorer et aménager à son goût : "je ne suis pas bien, je suis très bien!" dit-il dans un large sourire. Avec ces 35 nouveaux logements, la communauté dispose désormais de 48 logements, pour la cinquantaine de compagnons, dont certains avec femme et enfants.

35 nouveaux logements pour les compagnons d'Emmaüs de Villiers-Charlemagne © Radio France - Sylvie Charbonnier

Des constructions écologiques et durables

Si les principales valeurs d'Emmaüs sont l'accueil et donc, le logement, la solidarité et le travail, il faut également compter avec l'écologie. Tous les nouveaux bâtiments sont chauffés par géothermie. De profonds puits ont été creusés, par lesquels la chaleur de la terre est récupérée. Cela permet, à la fois de chauffer les logements mais aussi de les fournir en eau chaude. Une démarche durable et économique.