En Mayenne, grève dans les laboratoires Biolaris : "des conditions de travail inhumaines"

Des salariés des laboratoires Biolaris manifestent ce jeudi à l'appel de la CGT. Epuisés physiquement et psychologiquement, ils dénoncent leurs mauvaises conditions de travail et réclament des augmentations de salaires et du personnel supplémentaire.

Ce jeudi, devant un laboratoire Biolaris à Laval, plusieurs dizaines de salariés ont manifesté contre la dégradation de leurs conditions de travail : "souffrance", exploités", "déprimés", "ras-le-bol" pouvait-on lire sur des pancartes. Biolaris a plusieurs autres sites dans le département, à Château-Gontier-sur-Mayenne, Ernée et Craon.

Grève à Biolaris © Radio France

Les employés du groupe, en plus de leur activité habituelle, sont sur le pont depuis plusieurs mois en raison de la crise sanitaire. Les laboratoires servent aussi à y réaliser des tests Covid. C'est le virus qui a amplifié le phénomène de souffrance, qui a amplifié une situation déjà très tendue témoigne cette salariée, déléguée CGT du personnel, qui pointe la responsabilité de la direction : "les collègues sont prêts à pleurer en arrivant au boulot, on les méprise totalement. On ne peut pas continuer comme ça. C'est inhumain. Ils sont inhumains. On est épuisé. Les arrêts de travail se succèdent. Heureusement qu'on a une conscience professionnelle, on pense aux autres et donc certains ne s'arrêtent pas pour cette raison. Il faut arrêter de penser comme ça sinon on va finir comme à France Télécom, on se jette par la fenêtre, on se suicide. C'est de la détresse, de la souffrance au travail".