En Mayenne, il reste un mois à l'unique bar-restaurant de Chantrigné pour trouver un repreneur

Il ne reste plus qu'un mois pour sauver l'unique bar-restaurant de Chantrigné, en Mayenne. Le patron Hervé Chesneau cherche un repreneur depuis quatre ans, sans succès. De guerre lasse, il a décidé de fermer son restaurant et de licencier ses trois salariés d'ici mars 2022 si personne ne se manifeste en décembre. Sur place, les clients et la mairie sont catastrophés par la fermeture à venir.

Une recherche de repreneur qui dure

La retraite en vue, Hervé Chesneau s'est employé à chercher un successeur depuis longtemps. "Cela fait quatre-cinq ans maintenant, décrit-il. Et entre-temps le Covid n'a rien arrangé. J'ai rencontré quelques candidats, mais ça n'a rien donné." Le patron met en avant une équipe fidèle et expérimentée, prête à continuer à travailler dans le bar-restaurant.

Qui veut reprendre le bar-restaurant de Chantrigné ? Trois emplois de salariés sont en jeu. © Radio France - Céline Autin

Mais rien n'y fait : Chantrigné n'attire pas. Hervé Chesneau le regrette : "C'est dommage d'avoir peur de venir. Faut venir découvrir l'endroit et puis si ça plait ... Nous c'est ce qu'on a fait : je ne pensais pas m'installer dans un village comme ça il y a 33 ans, on est venu un peu par hasard et puis finalement on est resté."

Il le reconnaît lui-même : après quatre ans de recherches infructueuses, il se fait une raison : "on abandonne presque. On se dit : 's'il n'y a pas, tant pis !'. C'est un peu dommage pour nous et pour la commune." De fait, la commune et sa maire Françoise Duchemin se sont aussi lancées dans la recherche d'un successeur : appel à l'opération "1.000 cafés", annonces sur Le Bon Coin ... rien n'y fait.

Qui va remplacer un service aussi essentiel ?

Le bar-restaurant de Chantrigné tourne pourtant à plein régime. Plats à emporter pour les personnes âgées de la commune et de Saint-Loup-du-Gast, portés par les ADMR ; service en salle à des agriculteurs locaux, des ouvriers ou des routiers de passage : cela représente plus de 100 couverts par jour. Et "il y a encore du potentiel", avance Hervé Chesneau, qui a réduit son activité de traiteur et de prestations aux clubs locaux.

En plus du service en salle le bar-restaurant de Chantrigné prépare aussi des plats à emporter. Cela représente un peu plus de 100 couverts tous les midis. © Radio France - Céline Autin

Les clients attablés dans le restaurant s'avouent inquiets pour l'avenir : "C'est un peu malheureux. S'il n'y a pas d'entreprises comme elles pour nous accueillir les midis, surtout qu'ici on mange bien à prix correct... enfin, on y arrivera, mais ce sera moins bien" témoigne Alexis, chauffeur pour une société de transport. Les emplois des trois salariés, soit 11, 15 et 20 ans en cuisine et au service, sont aussi menacés.

Trois salariés sont menacés de perdre leur emploi d'ici janvier 2022 si aucun repreneur ne se manifeste. © Radio France - Céline Autin

Pourtant Hervé Chesneau est prêt à tout discuter, y compris le prix de cession du bar-restaurant. Et la mairie assure aussi de son soutien : "C'est pas forcément tout donner au repreneur, mais c'est l'aider. Par exemple au niveau de l'habitat, la commune peut toujours acheter les murs." Il reste un mois pour se faire connaître auprès de la mairie ou d'Hervé Chesneau.