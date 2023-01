En Mayenne, ils sont frères, ont la vingtaine et deviennent entrepreneurs

En Mayenne, il n'y a visiblement pas d'âge pour devenir entrepreneur. Très complices, les deux frères, juste avant la crise, ont une idée : transformer des déchets organiques en biogaz, ce qui permet de limiter ses factures en énergie. Aubin-Michel et Marc-Faniel Pelletier deviennent alors associés.

ⓘ Publicité

Fusionnels

"On a toujours eu un lien assez fort entre frères et du coup, après avoir passé le cap de la majorité, on s'est dit "Pourquoi pas se lancer dans une aventure professionnelle ensemble ?" On a beaucoup de points en commun. On a créé une association ensemble, on fait pas mal de choses. Cette entreprise, c'est un peu le point final qui nous lie".

L'aventure entrepreneuriale commence pour ces jeunes adultes. Il y a des hauts, des bas et le plus difficile est d'arriver à être crédible dans leur domaine. "Lorsqu'on a des potentiels clients qui viennent nous rendre visite, Ils sont un peu surpris par notre âge. Mais après, lorsqu'on explique notre projet, ils nous prennent au sérieux. Il n'y a pas d'âge pour être crédible, pour créer une entreprise. Il faut de la volonté, et l'envie de bien faire les choses" explique Aubin-Michel Pelletier.

Du succès dans leur business

Les frangins mayennais vendent près de 150 unités de méthanisation par an, mais aussi des fours solaires et des sacs à dos solaires. "On peut changer les choses. Nous sommes une génération où on nous a toujours appris à recycler, à ne pas jeter les plastiques à terre. On parlait déjà de l'Amazonie, de ce poumon qui était en difficulté. C'est ça qui nous amène à réaliser des projets comme Nature Éco. Je conseille aux jeunes d'écouter les enseignants, de regarder des documentaires, il faut vraiment se sentir responsable et concerné par ce qui se passe sur notre planète" termine Aubin-Michel Pelletier.

Les patrons de l'entreprise cosséenne ne veulent pas s'arrêter là. Ils recherchent des investisseurs pour faire prospérer Nature Éco.