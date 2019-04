En Mayenne, l'Artisana'Tour, un stand itinérant pour aider les artisans

Par Martin Cotta, France Bleu Mayenne

Jusqu'au 4 juin, la Chambre de Métiers et de l'Artisanat tient un stand itinérant pour rencontrer les artisans de la Mayenne et répondre à leurs interrogations et leurs difficultés.