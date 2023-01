En Mayenne, l'école d'ingénieur ESIEA réfléchit à la sobriété énergétique dans le numérique

Quelles solutions pour faire des économies d'énergie au quotidien ? France Bleu publie avec Odoxa ce lundi les résultats de sa grande consultation citoyenne sur le sujet. 75.201 Français ont participé. Principale conclusion de cette consultation : nous sommes prêts à réaliser de nouvelles économies d'énergie dans tous les domaines ou presque. Il y a en revanche une grande réticence à limiter l'usage d'internet.

ⓘ Publicité

Un numérique écologique

Pourtant, la sobriété numérique peut jouer un rôle prépondérant dans la quête d'économie d'énergie. À l'ESIEA, une célèbre école d'ingénieur à Laval, on milite pour un numérique "utile" et écologique. Un module de plusieurs heures sur la sobriété énergétique est enseigné en quatrième et cinquième année, explique Thomas. "Ça concerne tout l'aspect production, tout l'aspect consommation qu'on doit prendre en compte sur le long terme. Et ça, c'est des problématiques qu'on traite dès la conception de l'objet. On a le choix de l'architecture, de la conception des composants" explique-t-il.

Et dans les entreprises du numérique, ce sont parfois les jeunes qui font bouger les lignes, raconte Jossua. Cet étudiant travaille en alternance dans une société de commerce à Laval. "C'est une prise de conscience qui vient des employés pour être un peu plus écolo" raconte l'étudiant. Ces futurs ingénieurs sont très connectés. Pour Titouan et Yassine, la sobriété passe donc aussi par du matériel recyclé. "On achète de la seconde main. Et parfois on répare ce qu'on peut réparer. Dans tous les cas, un ordinateur, ça coûte quand même assez cher. Donc la seconde main permet de faire des économies" ajoutent les deux étudiants.

Limiter l'usage des mails

Le numérique est une source de pollution et il existe des petits gestes simples qui permettraient de faire des économies d'énergie. Limiter l'usage des mails et des courriels notamment. " explique Éric Bourge, patron de la société Tixia à Laval, qui aide les entreprises à utiliser au mieux les outils numériques.