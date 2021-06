En Mayenne, l'équipe d'un parc de jeux et loisirs pour les enfants ravie de "retrouver ses p'tits loulous"

Dans une semaine, le mercredi 9 juin, les parcs indoor de jeux et loisirs pourront rouvrir après 7 mois d'arrêt à cause de la crise sanitaire. Jean-Charles Henry, le patron du "Monde des Petits Loups" à Laval, prépare, avec son équipe, cette reprise tant attendue.

Les enfants attendent ce moment avec impatience. La réouverture des parcs intérieurs de jeux et de loisirs est programmée dans une semaine, le mercredi 9 juin. Ces établissements sont fermés depuis 7 mois à cause de la crise sanitaire. Il y en a 270 en France, près de 2.000 employés et 13 millions de visiteurs. Les pertes financières ont été compensées par notamment les aides de l'Etat.

Jean-Charles Henry est le gérant du parc couvert "Le Monde des Petits Loups" à Laval. En un an, il a perdu plus de 200.000 euros. La reprise d'activité annoncée marque la fin d'un calvaire explique-t-il à France Bleu Mayenne : "On a hâte de retrouver nos p'tits loulous. Le protocole sanitaire reste le même avec le port du masque dès l'âge de 11 ans. Les conditions d'accueil du public changent en revanche avec une jauge limitée à 50%". Le site, en temps normal, hors crise-Covid, peut recevoir 300 personnes. A partir du 9 juin, et jusqu'à nouvel ordre, pas plus de 150 personnes auront accès à l'établissement.

Le gérant de cet espace de jeux a, certes, perdu beaucoup d'argent mais reconnait que les différentes aides de l'Etat ont été extrêmement utiles pour maintenir la trésorerie à flot : "le personnel était au chômage partiel et il n'y avait pas de soucis pour lui verser des salaires. Depuis le mois de novembre, on avait aussi une aide de 10.000 euros par mois, il y a aussi des prêts garantis par l'Etat. Du coup, depuis janvier, les pertes sont limitées".

►► L'équipe du "Monde des Petits Loups" se prépare à la réouverture le mercredi 9 juin