En Mayenne, l'intersyndicale va fêter le 1er mai contre la réforme des retraites

Les opposants à la réforme des retraites se donnent à nouveau rendez-vous ce lundi. L'intersyndicale appelle à de nouvelles manifestations dans tout le pays pour "un premier mai historique et unitaire".

ⓘ Publicité

À Laval le rassemblement commencera à 10h30 place de la Trémoille. La CGT 53 appelle à prolonger cette journée à partir de 12h30, jusqu'à 17h au square de Boston pour "un après-midi familial convivial et festif". Un barbecue est prévu, ainsi que des animations et des jeux avec l'association de magie et de jonglage le Borcoli Circus.

Lassitude et fatigue informationnelle ?

Si les manifestants "ne lâchent rien" depuis le début du mouvement, et malgré la promulgation de la loi le samedi 15 avril dernier, certains citoyens ne cachent pas leur lassitude sur le sujet, et se désole de voir que "la Fête du Travail" ce lundi se déroulera dans un contexte social tendu.

loading