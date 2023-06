En Mayenne, la Carrière de Voutré fait une nouvelle acquisition en Sarthe, malgré le contexte inflationniste

La Carrière de Voutré, filiale des Carrières de l'Ouest, situé dans l'Est-mayennais, s'étend en Sarthe en achetant l'usine de production de béton prêt à l'emploi, Béton Tavano. La Carrière de Voutré réinjecte de l'argent dans différents milieux cette année, pourtant, comme toutes les autres entreprises, cette société est aussi touchée par l**'inflation sur les coûts de carburant et d'énergie qui ont flambés cette année.**

Diversifier l'activité

Mais même si couler du béton et extraire des granulats sont deux activités bien distinctes, elles sont intimement liées et l'achat de cette usine de béton est un vrai atout explique le PDG, Thomas Dupuy d'Angeac :

"Concrètement, ça nous permet de mieux comprendre le métier de nos clients et de se diversifier aussi dans une partie d'activité qui n'était pas la nôtre. Avoir une production de béton prête à l'emploi nous permet de nous diversifier mais aussi de nous assurer que les produits que l'on livre chaque jour à tous nos clients sont de bonne qualité et permettent de répondre aux exigences nouvelles de ces métiers qui sont les métiers de nos clients."

Le PDG des Carrières de l'Ouest annonce aussi le rachat d'une deuxième usine de béton en Sarthe, elle sera quant à elle destiné aux particuliers contrairement à celle de Béton Tavano.

Des dépenses énormes liées à l'inflation

40 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, 3,5 millions de tonnes de granulats extraits chaque année. À Voutré, on pourrait croire que la carrière se porte à merveille. Et pourtant, selon le président des Carrières de l'Ouest, Thomas Dupuy D'Angeac, l'entreprise a été fragilisée par l'inflation :

"Tout ce qui concerne la partie 'explosive' notamment à coûté cher à l'entreprise. Dans le cadre du fonctionnement d'une carrière, on creuse des trous d'une quinzaine de centimètres sur une quinzaine de mètres. On y met de l'explosif pour fracturer la roche, et ainsi pouvoir la récupérer en la pelletant. C'est un élément important de notre activité. Il y a également la création de nitrate d'ammonium qui est fabriqué dans des usines et donc ça aussi, ça nécessite de l'électricité. In fine, l'explosion du coût de l'électricité en Europe nous a beaucoup impactés."

Même chose pour le carburant, sachant que le transport est essentiel sur le site, les matériaux sont tous transportés dans de grands engins qui consomment environ 20 litres d'essence par heure :

"Le coût du carburant est un élément que nous ne répercutons pas dans nos prix de vente. Et donc ça a été une augmentation de coûts qu'on a dû absorber sur l'année. Donc cette année a été assez compliquée", admet-il.

Investissement sur investissement

Et malgré les difficultés, la carrière de Voutré résiste et multiplie les investissements.

12 millions d'euros dans l'achat d'un nouvel espace de production de granulats, deux nouvelles activités qui s'ajoutent également telles que le fret ferroviaire et l'achat d'une usine de béton en Sarthe. Des investissements colossaux, mais qui en valent la peine, selon le PDG.

"Ces deux pans d'activités nouvelles, c'est notre capacité de développement, c'est notre capacité à atteindre des marchés sur lesquels nous n'étions pas ou d'être plus profitables sur les marchés existants**."**

Et ça porte ses fruits, grâce aux développement du fret ferroviaire jusqu'en Ile-de-France. L'entreprise devrait passer de 500.000 tonnes de matériaux transportés en 2017 à plus du double d'ici la fin de l'année.