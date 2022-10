En Mayenne, la CGT choquée par un tweet de Jean Arthuis comparant le syndicat à Vladimir Poutine

"Nous sommes évidemment choqués par le tweet surtout dans la période actuelle. La CGT s'est toujours battue pour la paix dans le monde. C'est un message totalement déplacé. Monsieur Arthuis a une vision anti-CGT depuis des années, ça ne nous étonne pas vraiment de sa part" martèle ce lundi Alexandre Péard, secrétaire général de la CGT Énergie 53, invité du 6-9 de France Bleu Mayenne.

ⓘ Publicité

Alors que des partis de gauche, la CGT, en pointe dans le conflit social des raffineries, et FO notamment, appellent les salariés de tous les secteurs à faire grève et manifester mardi pour les salaires et contre les réquisitions, Jean Arthuis a publié sur le réseau social Twitter un message comparant l'organisation dirigée par Philippe Martinez à Vladimir Poutine, "la CGT et Poutine ont en commun la volonté d’imposer leur vision aux autres. Au mépris aussi des usagers, pris en otages, la CGT vise l’implosion de notre démocratie" écrit l'ancien ministre et ex-président du conseil général de la Mayenne.

La grève se poursuit lundi dans les raffineries et dépôts de TotalEnergies en dépit de menaces de nouvelles réquisitions. "La grève est reconduite sur les sites de Normandie, à Donges, La Mède, Feyzin et à Flandres, malgré les réquisitions", a indiqué Eric Sellini, coordinateur CGT pour TotalEnergies, portant le total des sites en grève à trois raffineries (sur sept) et cinq gros dépôts (sur environ 200).