En Mayenne, la fermeture de l'Ehpad de Juvigné est "une catastrophe" pour le village

Les familles des 39 résidents de l'Ehpad de Juvigné ont appris la nouvelle par mail le mercredi 6 juillet. L'établissement va fermer le 31 décembre 2021. La fermeture, dans les tuyaux depuis 8 ans, n'était prévue que pour 2023. Mais les problèmes financiers de la maison de retraite poussent l'Agence régionale de Santé à fermer plus tôt que prévu.

Des déficits importants

Selon le directeur par intérim de l'établissement, Gérard Guingouin, la fermeture n'est qu'une "anticipation de mesures déjà programmées". En effet, la fermeture était prévue pour 2023-2024. Les déficits budgétaires ont précipité la fermeture à l'hiver 2021. "L'établissement avait des équipements de sécurité extrêmement vieillissants et dont l'établissement ne possédait pas les moyens financiers de réhabiliter. S'ajoute à ça, le fait que l'établissement, depuis des années, traverse des difficultés financières importantes qui, chaque année, marquent des déficits relativement importants."

"Très dur à vivre pour nos commerces"

"C'est une catastrophe", réagit Régis Forveille. Le maire de Juvigné s'inquiète pour l'avenir de sa commune, après la fermeture de l'Ehpad. "C'est le premier employeur du village, précise-t-il. C'est très dur à vivre pour nos commerces, la pharmacie, l'infirmière, la boulangerie, la supérette. Pour tout le monde, c'est une perte."

À la boulangerie, Caroline Michez, la gérante a déjà fait le calcul de ses futures pertes. "Entre 4 000 et 4 500 euros par an. Tous les jours, on livre le pain à la maison de retraite et les viennoiseries tous les dimanches. Puis, on fait les bûches à Noël et les galettes à l'Épiphanie."

"Contraignant et anxiogène"

Avec la fermeture, la trentaine de salariés de la maison de retraite vont quitter le village et ses environs. Dramatique, selon Frédérique Ney, secrétaire départementale Force ouvrière Santé. "Aller travailler dans une autre structure, avec une nouvelle équipe, de nouveaux résidents, c'est toujours contraignant et anxiogène."

Le directeur par intérim de l'Ehpad de Juvigné compte ne laisser personne de côté. "Anticiper cette fermeture va nous permettre d'accompagner chaque résident et chaque famille vers une nouvelle solution d'hébergement, assure-t-il. Et puis, nous travaillons activement à l'accompagnement des professionnels pour les orienter dans les conditions les plus optimales."

Ce n'est pas un abandon des territoires ruraux - Olivier Richefou, président du conseil départemental de la Mayenne

"C'est encore un frein à la proximité", assure la responsable syndicale. Pas du tout, répond Olivier Richefou, qui mise sur le futur Ehpad de La Baconnière, à 15 km de Juvigné. "La fermeture est en fait un rapprochement des Ehpad", précise le président du conseil départemental de la Mayenne. "Ce n'est pas un abandon des territoires ruraux", insiste-t-il.

La première pierre de ce nouvel Ehpad devait être posée en 2020. Mais les travaux ont été repoussés, en raison de la crise sanitaire et de problèmes de vente du terrain. Les travaux de la nouvelle maison de retraite doivent commencer au début de l'année 2022, pour une livraison deux ans plus tard.