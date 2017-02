En Mayenne, la Garantie jeunes remet le pied à l'étrier aux 16-25 ans en situation de précarité

C'est un dispositif testé en Mayenne depuis bientôt deux ans, mais qui vient d'être généralisé à toute la France : la Garantie jeunes. Un système géré par les missions locales pour aider les 16-25 ans les plus précaires à renouer avec le monde du travail.

La Garantie jeunes, ce sont des contrats d’un an proposés par les missions locales. Ils sont ouverts à des jeunes sans emploi, sans formation et sortis du système scolaire. Les membres du dispositif sont suivis par des conseillers, ils ont aussi droit un une allocation (470 euros maximum), à des rencontres avec des entreprises partenaires et à des ateliers de préparation à l'embauche. 300 mayennais en ont bénéficié depuis avril 2015, comme Dylan, 23 ans : « Ça m’a apporté de l’autonomie et ça m’a fait grandir un peu dans ma tête. J’étais plutôt timide pendant les entretiens d’embauche et les employeurs regardent si on est stressés, si on le regarde bien dans les yeux et si on ne gesticule pas tout le temps. Pour ça, les ateliers m’ont bien servi. »

Grâce à la Garantie jeunes, Dylan a déjà décroché plusieurs missions en intérim, ce qui lui a permis d’affiner son projet : il se verrait bien agent de production dans l'industrie, comme Alexis un autre jeune de 23 ans qui est entré dans le dispositif au mois de décembre. Contrairement aux dispositifs de suivi classiques proposés par les missions locales, la garantie jeune met l’accent sur l'emploi, comme l’explique Régis André le directeur de la mission locale de la Mayenne : «On les aiguille vraiment vers des perspectives d’emploi avant même d’essayer de régler leurs problèmes de mobilité, de logement ou de ressources financières. On affinera également leur projet professionnel dans un 2ème temps. L’important ; c’est vraiment de les remettre dans le bain pour qu’ils y trouvent du sens et de la motivation. »

Pour Caroline Bouvier, chargée de projet à la mission locale, cette Garantie jeune agit comme une sorte de catalyseur : «En un an, on fait avec eux ce qu’ils feraient en deux ans avec un conseiller classique, vu qu’on les voit une fois par semaine et pas une fois par mois. Mais même en si peu de temps, ils arrivent à construire et on arrive à leur montrer qu’ils sont capables de faire des choses bien. »

60% des mayennais qui ont bénéficié de la Garantie jeunes ont trouvé un emploi, sont en formation, ou ont effectué au moins quatre mois de stage.