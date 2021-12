En Mayenne, la main tendue du conseil départemental aux aides à domicile

Vers une sortie de crise pour les aides à domicile et leur fédération de l'ADMR ? Peut-être. Elles ont à nouveau manifesté ce vendredi à Laval pour réclamer l'application pour toutes et tous de l'avenant 43, qui est censé augmenter les salaires. Tous les professionnels n'en ont pas encore bénéficié. Les aides à domicile réclament également une meilleure indemnisation de leur frais kilométriques.

Une délégation a été reçue pendant quarante-cinq minutes par le conseil départemental, et son président Olivier Richefou. Ce dernier a d'abord expliqué qu'une enveloppe de deux millions d'euros était prévue dans le budget 2022 du département pour l'ADMR. Cet argent doit servir l'an prochain à ses salariés, ce qu'a d'ailleurs rappelé Olivier Richefou à l'employeur. Le montant de cette enveloppe pourra être ajusté en fonction des besoins d'après Force Ouvrière.

Des voitures électriques déployées en Mayenne ?

Le département tend aussi la main aux aides à domicile sur la question des frais kilométriques. Aujourd'hui les salariés sont remboursés 35 centimes du kilomètres. Trop peu quand on constate les prix actuels du carburant et les éventuels frais de garage et d'entretien d'un véhicule. Le président du conseil départemental de la Mayenne a donc expliqué qu'il était favorable à une participation financière du département pour le déploiement de véhicules électriques. Chaque aide à domicile en disposerait d'un et n'utiliserait plus sa voitur personnelle. C'est une bonne idée estime Force Ouvrière, mais une idée refusée l'an dernier par la direction de l'ADMR.

Une expérimentation de véhicules électriques individuels est malgré tout réalisée actuellement avec l'entreprise Maintien Adom'. Un bilan sera dressé en début d'année, et il y a de fortes chances qu'il soit positif explique le département.