En Mayenne, la pénurie mondiale de matières premières met à l'arrêt certains chantiers

La pénurie de matières premières est mondiale, et la Mayenne n'est pas épargnée. Depuis le printemps 2021, le secteur du bâtiment et des travaux publics a du mal à s'approvisionner en bois, en aluminium ou encore en plastique.

Avec l'arrêt des usines au début de la pandémie de Covid-19, l'année dernière, la production reprend au ralenti. Mais la demande reste très importante, alors les prix grimpent : le peu d'offre est racheté à prix d'or, notamment par les Etats-Unis et la Chine.

Cette hausse des prix atteint aussi les chantiers de la Mayenne. Derrière la déchetterie d'Evron, les nouveaux locaux du service environnement de la Communauté de communes des Coëvrons devait voir le jour cet automne. Pourtant, la construction est au point mort, depuis la fin du mois de juillet, explique le maire d'Evron et président de la communauté de communes des Coëvrons, Joël Balandraud :

En effet, parmi les pénuries de matières premières, c'est surtout le bois qui est concerné par la hausse des prix : jusqu'à 40 % de plus qu'avant la pandémie. Le chantier d'Evron va prendre quatre mois de retard pour être terminé. Cette situation va donc avoir des conséquences techniques et économiques, détaille Joël Balandraud :

Le retard est tel que pour faire continuer à faire travailler les électriciens, les plombiers ou les carreleurs, on réfléchit à installer des bâches en plastique sur le bâtiment. En été ça allait, mais avec l'hiver qui arrive, on ne peut pas le laisser à tout vent, parce qu'il y a des risques d'infiltration d'eau, de poussières, etc. Mais ça nous coûterait 10.000 euros.

Le chantier d'Evron espère pouvoir recevoir une livraison de bois en octobre. Ce n'est d'ailleurs pas le seul à être à l'arrêt dans le département : la construction de l'Espace Mayenne avait aussi été retardée, au mois de mai.

Une situation paradoxale, puisque le secteur du bâtiment ne s'est jamais aussi bien portée : les carnets de commandes sont pleins, mais les entreprises de constructions ressentent déjà les effets de la crise, notamment dans la Communauté de communes des Coëvrons. Selon Thierry Ritouet, le directeur général des infrastructures de la mairie d'Evron et de l'intercommunalité, ce sont surtout les petites et moyennes entreprises (PME) qui sont touchées.

Le directeur général des infrastructures reste malgré tout optimiste, puisqu'il voit déjà de l'amélioration : les prix des matériaux et les délais de livraison reviennent peu à peu à un niveau correct, depuis quelques semaines.

Malgré tout, la crise pourrait avoir des conséquences sur le long terme, estime Dominique Marquand, secrétaire général de la CAPEB 53, un syndicat de petits artisans du bâtiment :

Avec la bonne santé du secteur du bâtiment, on avait à nouveau beaucoup de jeunes en apprentissage. Mais si cet élan est coupé, on risque d'avoir du mal à recruter de la main d'œuvre plus tard, comme c'est déjà le cas. Et puis, au niveau financier, certaines entreprises vont avoir des problèmes de trésorerie à l'avenir puisqu'elles travaillent actuellement à perte.