En Mayenne, la Poste moins présente à Renazé ? Un syndicat l'affirme, le maire souligne que rien n'est acté

La Poste moins présente à Renazé ? La CGT le croit, le maire de la commune affirme, pour sa part, que rien n'est acté. Selon le syndicat, le bureau de poste sera désormais fermé le lundi et n'ouvrira ses portes que les autres jours, le matin.

"Le maire a accepté le projet. La période Covid n'arrête pas le déroulé des projets de réorganisation des services. Conséquences ici : perte d'emplois, les employés vont devoir faire plus de kilomètres pour aller travailler à Craon ou à Château-Gontier-sur-Mayenne. Casse d'un service public de proximité et diminution de l'accès aux services postaux et bancaires" souligne la CGT dans un communiqué.

Le maire Patrick Gaultier, que France Bleu Mayenne a contacté, indique que l'organisation syndicale se trompe et qu'aucune décision n'est prise. Le projet de la Poste, pour la commune de Renazé, sera soumis au conseil municipal la semaine prochaine. Les élus auront plusieurs semaines de réflexion avant de se prononcer.